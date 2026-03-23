Цијена дизела "пала" на 1,20 евра, настао општи хаос: Возачи пунили резервоаре и канистере, власник пумпе у шоку

23.03.2026
Од почетка сукоба на Блиском истоку, цијене бензина и дизела у свијету расту, што је приморало возаче да искористе сваку прилику да напуне резервоаре - док не дође до нових промјена.
Таква ситуација захтева “брзе рефлексе” потрошача. Зато су сцене забиљежене у граду Бинде, у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија, постале хит на друштвеним мрежама.
Наиме, на екрану једне самоуслужне пумпе објављена је цијена дизела по литру - 1,20 евра, што је натјерало велики број грађана да пристигну у својим возилима!
Сцена која је услиједила била је хаотична. На објављеном снимку се виде густи редови испред поменуте пумпе. Возачи су били одлучни да искористе тренутак, док су изненађени пролазници гледали гужву.
@ismail.gjk07 Was machen die Leute wohl für ein Stück Brot ? 🙄😂😂😂#fyy #diesel #tankstelle #fürdich #viral ♬ Originalton - ismail.gjk
Власник пумпе је објаснио да је дошло до грешке, која је примијећена након 90 минута. За то вријеме, људи су пунили резервоаре, али и доносили канистере. У једном тренутку, примјећен је виљушкар с малом цистерном!
Власник је објаснио да је 40 до 50 возача искористило грешку, која је исправљена и цена дизела је враћена на 2,26 евра по литру.
Купци су били задовољни, док ће власник морати да се помири с очигледним губитком, преноси WDR.
“Ово није нешто што покрива осигурање. Такође, сумњам да ће возачи надокнадити наш губитак“, изјавио је за локалне медије.
(Телеграф)
