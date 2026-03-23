Цијена дизела "пала" на 1,20 евра, настао општи хаос: Возачи пунили резервоаре и канистере, власник пумпе у шоку

Аутор:

АТВ

23.03.2026

11:19

Коментари:

0
Фото: Printscreen/TikTok

Од почетка сукоба на Блиском истоку, цијене бензина и дизела у свијету расту, што је приморало возаче да искористе сваку прилику да напуне резервоаре - док не дође до нових промјена.

Таква ситуација захтева “брзе рефлексе” потрошача. Зато су сцене забиљежене у граду Бинде, у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија, постале хит на друштвеним мрежама.

Стигао и виљушкар!

Наиме, на екрану једне самоуслужне пумпе објављена је цијена дизела по литру - 1,20 евра, што је натјерало велики број грађана да пристигну у својим возилима!

Сцена која је услиједила била је хаотична. На објављеном снимку се виде густи редови испред поменуте пумпе. Возачи су били одлучни да искористе тренутак, док су изненађени пролазници гледали гужву.

@ismail.gjk07 #fyy #diesel #tankstelle #fürdich #viral

Власник пумпе је објаснио да је дошло до грешке, која је примијећена након 90 минута. За то вријеме, људи су пунили резервоаре, али и доносили канистере. У једном тренутку, примјећен је виљушкар с малом цистерном!

Велики губитак

Власник је објаснио да је 40 до 50 возача искористило грешку, која је исправљена и цена дизела је враћена на 2,26 евра по литру.

Купци су били задовољни, док ће власник морати да се помири с очигледним губитком, преноси WDR.

“Ово није нешто што покрива осигурање. Такође, сумњам да ће возачи надокнадити наш губитак“, изјавио је за локалне медије.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

