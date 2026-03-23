Американци крећу у копнену инвазију, ово је почетак

АТВ

23.03.2026

10:48

Фото: Google Maps

Високи амерички званичници посљедњих су дана обавијестили своје колеге у Израелу и другим земљама да се чини како Сједињеним Америчким Државама (САД) не преостаје ништа друго него да покрену копнену војну операцију и заузму иранско острво Харг, сазнају два извора упозната са ситуацијом, пише израелски „Џерузалем пост“.

Острво Харг, смјештено у Персијском заливу, главно је иранско чвориште за извоз нафте, од чега 90 одсто сирове нафте одлази у Кину. Унутар америчке администрације посљедњих дана расправља се о окупацији острва како би се Иран присилио да прекине блокаду пловидбе Хормушким мореузом.

Један амерички званичник потврдио је за „Џерузалем пост“ да је „америчка војска убрзала распоређивање хиљада маринаца и морнаричког особља на Блиски исток“.

Ситуација измиче контроли: Ускоро пред нама несташица хране и јефтине енергије

То распоређивање укључује амфибијску борбену групу УСС „Боксер“ (USS Boxer), коју чине амфибијски јуришни брод УСС „Боксер“ – који функционише као лаки носач авиона – те амфибијски транспортни бродови УСС „Портланд“ (USS Portland) и УСС „Комсток“ (USS Comstock). Та три пловила превозе приближно 4.500 маринаца и додатног борбеног особља.

Складиште гаса на острву

Трамп пријети иранској енергетској инфраструктури

Прије отприлике недјељу и по дана САД су напале војне циљеве на острву Харг, након чега је амерички предсједник Доналд Трамп објавио на Твитеру (Twitter): „Уништили смо све војне циљеве на острву.“ Предсједник је додао да је тада одлучио да не уништи цјелокупну нафтну инфраструктуру острва, али је упозорио: „Ако Иран буде ометао кретање у Хормушком мореузу, поново ћу то размотрити.“

Трамп је прекјуче поново запријетио Ирану изјавивши да ће, ако се блокада мореуза не укине, циљати иранске електране.

Детаљи несреће на аеродрому: Пилот и копилот подлегли повредама

С обзиром на пркосан одговор Ирана на предсједникова упозорења, сматра се мало вјероватним да ће добровољно прекинути поморску блокаду. Стога је тренутна радна претпоставка да ће за осигуравање слободе пловидбе мореузом бити потребна војна операција.

Прочитајте више

Командант Централне команде војске САД-а (CENTCOM) адмирал Бред Купер

Свијет

Први човјек Централне команде војске САД-а поручио: "Иран дјелује у знаку очаја"

5 ч

0
Сина посљедњег иранског шаха зову "принц лузер"

Свијет

Сина посљедњег иранског шаха зову "принц лузер"

6 ч

0
Стармер сазива хитан састанак, рат у Ирану тресе британску економију

Свијет

Стармер сазива хитан састанак, рат у Ирану тресе британску економију

6 ч

1
Хормушки мореуз

Свијет

Ирански предсједник открио за кога ће бити затворен Хормушки мореуз

17 ч

0

Више из рубрике

Хамнеи издао 10 директива: Ово су задаци и циљеви Ирана

Свијет

Хамнеи издао 10 директива: Ово су задаци и циљеви Ирана

2 ч

0
Детаљи несреће на аеродрому: Пилот и копилот подлегли повредама

Свијет

Детаљи несреће на аеродрому: Пилот и копилот подлегли повредама

3 ч

0
policija Velika Britanija Engleska

Свијет

Истрага о подметању пожара на четири возила јеврејске службе хитне помоћи

4 ч

0
Авион са 100 путника ударио у возило, прве слике са мјеста несреће леде крв

Свијет

Авион са 100 путника ударио у возило, прве слике са мјеста несреће леде крв

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

33

Андрић за АТВ: Водимо рачуна о исправности опреме

13

27

Ко је прислушкивао Сијарта? Орбан наредио истрагу

13

25

Ковачевић: Српска није против смањења акциза, али мора се радити према Уставу и закону

12

55

Додик: У припреми нови модел подршке да се врати дио средстава од акциза на гориво

12

52

Вељко Пауновић открио зашто Александар Катаи и Јован Милошевић нису на списку

