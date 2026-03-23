Американци крећу у копнену инвазију, ово је почетак

Аутор:АТВ
23.03.2026
10:48
Коментари:0
Високи амерички званичници посљедњих су дана обавијестили своје колеге у Израелу и другим земљама да се чини како Сједињеним Америчким Државама (САД) не преостаје ништа друго него да покрену копнену војну операцију и заузму иранско острво Харг, сазнају два извора упозната са ситуацијом, пише израелски „Џерузалем пост“.
Острво Харг, смјештено у Персијском заливу, главно је иранско чвориште за извоз нафте, од чега 90 одсто сирове нафте одлази у Кину. Унутар америчке администрације посљедњих дана расправља се о окупацији острва како би се Иран присилио да прекине блокаду пловидбе Хормушким мореузом.
Један амерички званичник потврдио је за „Џерузалем пост“ да је „америчка војска убрзала распоређивање хиљада маринаца и морнаричког особља на Блиски исток“.
То распоређивање укључује амфибијску борбену групу УСС „Боксер“ (USS Boxer), коју чине амфибијски јуришни брод УСС „Боксер“ – који функционише као лаки носач авиона – те амфибијски транспортни бродови УСС „Портланд“ (USS Portland) и УСС „Комсток“ (USS Comstock). Та три пловила превозе приближно 4.500 маринаца и додатног борбеног особља.
Прије отприлике недјељу и по дана САД су напале војне циљеве на острву Харг, након чега је амерички предсједник Доналд Трамп објавио на Твитеру (Twitter): „Уништили смо све војне циљеве на острву.“ Предсједник је додао да је тада одлучио да не уништи цјелокупну нафтну инфраструктуру острва, али је упозорио: „Ако Иран буде ометао кретање у Хормушком мореузу, поново ћу то размотрити.“
Трамп је прекјуче поново запријетио Ирану изјавивши да ће, ако се блокада мореуза не укине, циљати иранске електране.
С обзиром на пркосан одговор Ирана на предсједникова упозорења, сматра се мало вјероватним да ће добровољно прекинути поморску блокаду. Стога је тренутна радна претпоставка да ће за осигуравање слободе пловидбе мореузом бити потребна војна операција.
