Logo
Large banner

Сина посљедњег иранског шаха зову "принц лузер"

Аутор:

АТВ

23.03.2026

07:39

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Thomas Padilla

Реза Пахлави, син посљедњег иранског шаха Мохаммеда Резе Пахлавија, надао се да ће, услијед америчко-израелског напада на Иран, пасти власт у Техерану, а да ће он бити лидер у доста другачијој земљи.

Међутим, његове жеље засад нису испуњене. Прије свега, иранска актуелна власт се показала као поприлично отпорна, без обзира на велики број лидера и важних фигура које су убијене у нападима на Иран.

Други проблем за Пахлавија је чињеница да, без обзира на то што се додворавао предсједнику САД-а Доналду Трампу у свакој прилици, амерички лидер једноставно нема поштовање према њему.

Такав став је изражен у тексту "New Yorkera", који је, цитирајући изворе из Трампове администрације, навео да Пахлави има незавидан надимак у Бијелој кући.

"Иза сцене, Трамп и његови сарадници Пахлавија зову 'принц лузер'", навео је New Yorker, а преноси Кликл.

Уз то, за коментар су позвали професора на Џон Хопкинс универзитету Валија Насра, који је у више детаља појаснио због чега Пахлави није у плановима Бијеле куће за потенцијалну будућу власт у Ирану.

"Никада га нису схватали озбиљно. Постоји разлика између организације на терену и тога да вас неки људи воле. Ако желите бити кључни дио промјене режима, морате имати нешто на мјесту догађаја, неку врсту организације или групе", појаснио је Наср.

Иначе, Пахлави је син посљедњег иранског шаха Мохаммеда Резе Пахлавија, који је 1979. године свргнут с власти током Исламске револуције. Он је у октобру те године отишао у САД, а преминуо је 1980. године у Египту.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Реза Пахлави

Иран

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

35

Детаљи несреће на аеродрому: Пилот и копилот подлегли повредама

10

32

Хапшење у Бањалуци: "Пала" два лица због крађе аута, возила враћена власницима

10

23

Здравко Чолић саслушан у тужилаштву

10

19

Пеулић: Данас ћемо одлучити о даљим корацима

10

16

НЕ ТРЕБА ВАМ ЛАЈФ КОУЧ, ТРЕБА ВАМ ОВА ПРЕДСТАВА

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner