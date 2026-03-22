Бесент: Понекад ствари морају да "ескалирају да би дошло до деескалације"

Аутор:

АТВ

22.03.2026

17:56

Коментари:

0
Амерички министар финансија Скот Бесент подржао је ударе САД на иранску инфраструктуру, рекавши да понекад ствари морају да "ескалирају да би дошло до деескалације".

Доналд Трамп дао је руководству рок од 48 сати да отвори Ормуски мореуз или ће се, како је истакао, суочити са америчким војним нападима који ће "погодити и уништити њихове електране, почевши од највеће".

Бесент је бранио Трампову реторику, наводећи да је то "једини језик који Иранци разумију", преноси Ен-Би-Си њуз.

Бесент се осврнуо и на своје раније изјаве о острву Харг, рекавши да су тамошњи војни капацитети уништени и додао да ће се "видјети да ли ће оно на крају постати амерички ресурс", не прецизирајући шта би то значило, али истичући да су "све опције на столу", укључујући и слање америчких трупа ради обезбјеђивања острва.

Амерички званичници рекли су да Трамп разматра могућност слања војника на острво Харг, које се налази око 25 километара од иранске обале.

Бесент је, такође, бранио одлуку Министарства финансија да ублажи одређене санкције Ирану дозвољавајући продају иранске нафте која се тренутно налази на мору, наводећи да би то могло брзо да донесе око 140 милиона барела на свјетско тржиште и ублажи притисак на снабдијевање.

Додао је да би та нафта ионако била продата Kини по сниженој цијени и да тај потез представља коришћење иранских ресурса против самог Ирана, преноси РТС.

Више из рубрике

Конференција Енергија

Економија

Енергија као кључно геополитичко питање

23 ч

0
Криза: Познати ланац одлази у стечај - више од 1.000 радника добија отказ

Економија

Криза: Познати ланац одлази у стечај - више од 1.000 радника добија отказ

1 д

0
Влада Републике Српске

Економија

Огласило се Министарство: Нетачне тврдње Љубише Петровића!

1 д

0
Вашингтон одобрио продају иранске нафте

Економија

Вашингтон одобрио продају иранске нафте

1 д

0
