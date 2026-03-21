Огласило се Министарство: Нетачне тврдње Љубише Петровића!

АТВ

21.03.2026

11:47

Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Министарства привреде и предузетништва Републике Српске огласило се поводом изјава градоначелника Бијељине Љубише Петровића о оснивању слободне зоне у овом граду.

Наиме, Петровић је истакао да „Град Бијељина чека годину дана, да Министарство привреде и предузетништва реагује на захтјев за оснивање слободне зоне Бијељина".

Такве изнесене тврдње су нетачне, одговарају из Министарства.


Саопштење Министарства привреде и предузетништва преносимо у потпуности:

"Поводом недавне изјаве градоначелника Бијељине, Љубише Петровића у којој тврди да „Град Бијељина чека годину дана да Министарство привреде и предузетништва реагује на захтјев за оснивање слободне зоне Бијељина“, Министарство привреде и предузетништва обавјештава јавност да су изнесене тврдње нетачне, а ради објективног информисања јавности достављамо појашњење о релевантним чињеницама.

Град тражио сагласност

Град Бијељина је 03.10.2025. године доставио Министарству привреде и предузетништва захтјев за добијање сагласности за подручје слободне зоне и оправданост њеног оснивања, са пратећом документацијом. Одмах по пријему захтјева, Министарство привреде и предузетништва је узело у разматрање исти, те након извршеног увида у документацију, већ 20.10.2025. године граду Бијељина упутило захтјев за појашњење достављених информација.

Одржан и састанак

Напомињемо да је представницима Градске управе у више наврата и усмено појашњена процедура и неопходна документација за добијање сагласности за оснивање слободне зоне, те да је у том смислу 11.11.2025. године одржан и састанак у Министарству привреде и предузетништва. На састанку су представницима Града Бијељина детаљно појашњени законом прописани услови за добијање сагласности за подручје слободне зоне, те одмах потом и писмено затражено уређење захтјева у складу са Законом о слободним зонама Републике у остављеном року од 90 дана.

Тражили продужење рока

Град Бијељина се 04.02.2026. године обратио Министарству привреде и предузетништва са молбом за продужење рока за доставу документацију, обзиром да у истом нису били у могућности доставити законом прописану документацију, што је Министарство привреде и предузетништва и прихватило.

Министарство привреде и предузетништва је поступило у најкраћим могућим роковима, а свако пролонгирање процеса зависи искључиво од брзине достављања законом прописане документације од стране градске управе.

Позивамо градоначелника да се врати у оквире институционалне комуникације и предузме кораке на испуњавању законских претпоставки за рјешавање предметног захтјева",наводе из Министарства.

