Огласило се Министарство: Нетачне тврдње Љубише Петровића!

21.03.2026
11:47
Министарства привреде и предузетништва Републике Српске огласило се поводом изјава градоначелника Бијељине Љубише Петровића о оснивању слободне зоне у овом граду.
Наиме, Петровић је истакао да „Град Бијељина чека годину дана, да Министарство привреде и предузетништва реагује на захтјев за оснивање слободне зоне Бијељина".
Такве изнесене тврдње су нетачне, одговарају из Министарства.
Саопштење Министарства привреде и предузетништва преносимо у потпуности:
"Поводом недавне изјаве градоначелника Бијељине, Љубише Петровића у којој тврди да „Град Бијељина чека годину дана да Министарство привреде и предузетништва реагује на захтјев за оснивање слободне зоне Бијељина“, Министарство привреде и предузетништва обавјештава јавност да су изнесене тврдње нетачне, а ради објективног информисања јавности достављамо појашњење о релевантним чињеницама.
Град Бијељина је 03.10.2025. године доставио Министарству привреде и предузетништва захтјев за добијање сагласности за подручје слободне зоне и оправданост њеног оснивања, са пратећом документацијом. Одмах по пријему захтјева, Министарство привреде и предузетништва је узело у разматрање исти, те након извршеног увида у документацију, већ 20.10.2025. године граду Бијељина упутило захтјев за појашњење достављених информација.
Напомињемо да је представницима Градске управе у више наврата и усмено појашњена процедура и неопходна документација за добијање сагласности за оснивање слободне зоне, те да је у том смислу 11.11.2025. године одржан и састанак у Министарству привреде и предузетништва. На састанку су представницима Града Бијељина детаљно појашњени законом прописани услови за добијање сагласности за подручје слободне зоне, те одмах потом и писмено затражено уређење захтјева у складу са Законом о слободним зонама Републике у остављеном року од 90 дана.
Град Бијељина се 04.02.2026. године обратио Министарству привреде и предузетништва са молбом за продужење рока за доставу документацију, обзиром да у истом нису били у могућности доставити законом прописану документацију, што је Министарство привреде и предузетништва и прихватило.
Министарство привреде и предузетништва је поступило у најкраћим могућим роковима, а свако пролонгирање процеса зависи искључиво од брзине достављања законом прописане документације од стране градске управе.
Позивамо градоначелника да се врати у оквире институционалне комуникације и предузме кораке на испуњавању законских претпоставки за рјешавање предметног захтјева",наводе из Министарства.
