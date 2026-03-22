Ирански предсједник открио за кога ће бити затворен Хормушки мореуз

22.03.2026

20:23

Хормушки мореуз
Фото: Google maps

Хормушки мореуз је затворен само за бродове из земаља које нарушавају границе Ирана, саопштио је ирански предсједник Масуд Пезешкијан.

"Илузија брисања Ирана са мапе показује очај земаља која пишу историју. Пријетње и терор само јачају наше јединство. Хормушки мореуз је отворен за све осим за оне који нарушавају наше тло", објавио је Пезешкијан на "Иксу".

САД и Израел су 28. фебруара покренули војну интервенцију против Ирана због његовог нуклеарног програма.

Иран је потом извршио ударе на израелску територију, као и на америчке војне мете на Блиском истоку.

Прочитајте више

Иран ће потпуно затворити Хормушки мореуз, ако Трамп "реализује пријетње"

Свијет

Иран ће потпуно затворити Хормушки мореуз, ако Трамп "реализује пријетње"

5 ч

0
Иран повукао неочекиван потез према Јапану

Свијет

Иран повукао неочекиван потез према Јапану

1 д

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Битка свих битака у Ирану је почела

2 д

0
Напад на Израел, војник поред фрагмента иранске ракете

Свијет

Најмоћније оружје Ирана нису ни дронови ни балистичке ракете

2 д

1

Више из рубрике

медвјед

Свијет

Драма у шуми: Медвјед напао мушкарца

1 ч

0
Познати политичар срушио се на стази и преминуо: Умро високо рангирани члана Бундестага

Свијет

Познати политичар срушио се на стази и преминуо: Умро високо рангирани члана Бундестага

3 ч

1
Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован у Тихом океану: Жестоко се затресло на овом острву

Свијет

Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован у Тихом океану: Жестоко се затресло на овом острву

4 ч

0
Погођен главни мост на југу Либана

Свијет

Погођен главни мост на југу Либана

5 ч

0
