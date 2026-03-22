Ирански предсједник открио за кога ће бити затворен Хормушки мореуз

Аутор:АТВ
22.03.2026
20:23
Хормушки мореуз је затворен само за бродове из земаља које нарушавају границе Ирана, саопштио је ирански предсједник Масуд Пезешкијан.
"Илузија брисања Ирана са мапе показује очај земаља која пишу историју. Пријетње и терор само јачају наше јединство. Хормушки мореуз је отворен за све осим за оне који нарушавају наше тло", објавио је Пезешкијан на "Иксу".
САД и Израел су 28. фебруара покренули војну интервенцију против Ирана због његовог нуклеарног програма.
Иран је потом извршио ударе на израелску територију, као и на америчке војне мете на Блиском истоку.
