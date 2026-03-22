Познати политичар срушио се на стази и преминуо: Умро високо рангирани члана Бундестага

Аутор:АТВ
22.03.2026
18:30
Њемачки политичар Карстен Трегер (52) срушио се у суботу у Тиролу, на скијашкој стази на глечеру Штубаи. Социјалдемократски политичар је превезен у болницу у Инзбруку, гдје је касније преминуо, преноси Кронен цајтунг.
Љекари, како пишу, нису могли ништа да учине да га спасу.
Трегер је дуги низ година био посланик у Бундестагу, а од маја 2025. године обављао је дужност државног секретара у њемачком савезном министарству за животну средину.
Иза себе је оставио супругу и двије ћерке. Након његове изненадне смрти, заставе на њемачком Бундестагу у Берлину спуштене су на пола копља. То је у недјељу објавила председница парламента Јулија Клекнер (ЦДУ).
- Дубоко смо потресени. Његова смрт оставља празнину која се не може испунити - изјавио је Матијас Мирш, шеф посланичке групе СПД-а.
Предсједници баварског СПД-а, Роња Ендрес и Себастијан Ролоф, изјавили су да су изгубили „страственог борца за социјалну правду“.
- Трегер је многима од нас био много више од колеге. Био је пријатељ, савјетник и узор - додали су.
У сриједу ће Бундестаг такође одати почаст Трегеру на пленарној сједници, пише Кронен цајтунг.
(Јутарњи)
