Познати политичар срушио се на стази и преминуо: Умро високо рангирани члана Бундестага

22.03.2026

18:30

Њемачки политичар Карстен Трегер (52) срушио се у суботу у Тиролу, на скијашкој стази на глечеру Штубаи. Социјалдемократски политичар је превезен у болницу у Инзбруку, гдје је касније преминуо, преноси Кронен цајтунг.

Љекари, како пишу, нису могли ништа да учине да га спасу.

Трегер је дуги низ година био посланик у Бундестагу, а од маја 2025. године обављао је дужност државног секретара у њемачком савезном министарству за животну средину.

Иза себе је оставио супругу и двије ћерке. Након његове изненадне смрти, заставе на њемачком Бундестагу у Берлину спуштене су на пола копља. То је у недјељу објавила председница парламента Јулија Клекнер (ЦДУ).

- Дубоко смо потресени. Његова смрт оставља празнину која се не може испунити - изјавио је Матијас Мирш, шеф посланичке групе СПД-а.

Предсједници баварског СПД-а, Роња Ендрес и Себастијан Ролоф, изјавили су да су изгубили „страственог борца за социјалну правду“.

- Трегер је многима од нас био много више од колеге. Био је пријатељ, савјетник и узор - додали су.

У сриједу ће Бундестаг такође одати почаст Трегеру на пленарној сједници, пише Кронен цајтунг.

(Јутарњи)

Карстен Трегер

Њемачка

političar

Више из рубрике

Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован у Тихом океану: Жестоко се затресло на овом острву

Свијет

Земљотрес јачине 6,1 степени регистрован у Тихом океану: Жестоко се затресло на овом острву

4 ч

0
Погођен главни мост на југу Либана

Свијет

Погођен главни мост на југу Либана

4 ч

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Свијет

Због ЕЕС система колапси широм Европе, а шта ће тек бити од 10. априла

4 ч

4
Принц Ендру

Свијет

Принц Ендру виђен први пут након хапшења: Ево гдје се налази док су све очи уперене у њега

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

33

Ако пролазите кроз Швајцарску будите спремни, стиже нови намет

21

22

Примјећују ли купци повећање цијена?

21

08

Израел одобрио копнену операцију!

21

00

Хаос у Стоцу: Сукоб више десетина људи, носили обиљежја тзв. "Армије БиХ"

20

59

Проглашена епидемија менингитиса, овако се преноси

