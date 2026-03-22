Принц Ендру виђен први пут након хапшења: Ево гдје се налази док су све очи уперене у њега

Аутор:АТВ
22.03.2026
16:18
Коментари:0
Бивши принц Ендру први пут је виђен у јавности послије више недјеља, након фебруарског хапшења које је поново уздрмало британску краљевску породицу.
Ендру (66) је фотографисан 21. марта на имању Сандрингхам Естате, гдје је шетао псе у пратњи телохранитеља. Ово је његово прво јавно појављивање откако је 19. фебруара на свој рођендан приведен у оквиру полицијске истраге.
Наводи се да је истрага повезана са сумњама да је током свог рада као британски трговински изасланик дијелио повјерљиве информације са осрамоћеним финансијером Џефријем Епстајном.
Прин Ендру и Сара Фергусон наон развода:
Ендру је истог дана пуштен из притвора, али остаје под истрагом. Након око 11 сати проведених у станици у Норфолку, снимљен је на задњем сједишту аутомобила фотографија која је брзо постала вирална.
Подсјетимо, још 2019. године повукао се из јавних краљевских дужности након контроверзног интервјуа за ББЦ, у којем је говорио о односу са Епстајном. Епстајн је исте године извршио самоубиство у затвору, док је чекао суђење за трговину људима.
Оптужбе које га прате годинама
Ендру се годинама доводи у везу са Вирџинија Џуфре, која је тврдила да је била приморана на сексуални однос са њим када је имала 17 година. Џуфре је преминула 2025. године у 44. години.
Свијет
Појавила се прва фотографија на којој су Ендру, Манделсон и Епстин заједно
Краљица Елизабета II му је 2022. одузела војне титуле и покровитељства након што је суд одбио његов захтијев да одбаци тужбу. Случај је касније ријешен вансудским поравнањем, уз непознат износ.
Након објављивања мемоара Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" притисак на Ендруа додатно је порастао. Он се потом одрекао коришћења краљевских титула, а убрзо му је и краљ Краљ Чарлс lll формално одузео преостале почасти.
Његова бивша супруга, Сара Фергусон, није виђена у јавности од децембра 2025. Према ранијим наводима, планирала је боравак у иностранству и наводно вријеме проводи у велнес центрима у Швајцарској и Ирској.
Њихове ћерке, принцезе Беатрис и Јуџини, које нису активне чланице краљевске породице, покушавају да очувају свој статус упркос скандалима.
„Желе да задрже краљевски идентитет. То је дио онога што јесу“, рекао је породични пријатељ за Пеопле.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч2
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч1
Најновије
Најчитаније
18
10
18
02
17
56
17
45
17
27
Тренутно на програму