Погођен главни мост на југу Либана

Аутор:

АТВ

22.03.2026

16:42

Коментари:

0
Погођен главни мост на југу Либана
Фото: x

Израел је погодио главни мост који повезује југ Либана са остатком земље након што је наредио својој војсци да уништи све прелазе преко ријеке Литани.

Портпарол израелске војске претходно је најавио да ће мост бити бомбардован.

Израелске одбрамбене снаге објавиле су да су током ваздушних удара у Техерану погодиле неколико иранских производних локација за оружје и разне центре режима.

Међу метама које су погодили израелски борбени авиони налазе се база за обуку иранске војске са складиштем ракета, мјесто за производњу и складиштење оружја, сједиште иранског Министарства обавјештајних служби и сједиште иранске војне команде за ванредне ситуације.

Борбени авиони бацили су десетине бомби на те локације, наводи војска, а преноси портал "Тајмс оф Израел".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

