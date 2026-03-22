Погођен главни мост на југу Либана

22.03.2026
16:42
Израел је погодио главни мост који повезује југ Либана са остатком земље након што је наредио својој војсци да уништи све прелазе преко ријеке Литани.
Портпарол израелске војске претходно је најавио да ће мост бити бомбардован.
Израелске одбрамбене снаге објавиле су да су током ваздушних удара у Техерану погодиле неколико иранских производних локација за оружје и разне центре режима.
Footage of Israeli aircraft leveling the bridge over the Litani River in Qasmiyeh, Lebanon. pic.twitter.com/5RZvQzs9mZ— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 22, 2026
Међу метама које су погодили израелски борбени авиони налазе се база за обуку иранске војске са складиштем ракета, мјесто за производњу и складиштење оружја, сједиште иранског Министарства обавјештајних служби и сједиште иранске војне команде за ванредне ситуације.
Борбени авиони бацили су десетине бомби на те локације, наводи војска, а преноси портал "Тајмс оф Израел".
