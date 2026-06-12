Logo

Лукашенко: Мир у Украјини и на Блиском истоку до краја године

Аутор:

АТВ
12.06.2026 19:04

Коментари:

0
Лукашенко: Мир у Украјини и на Блиском истоку до краја године
Фото: Танјуг/АП

Увјерен сам да ће се сукоби у Украјини и на Блиском истоку завршити ове године, рекао је бјелоруски предсједник Александар Лукашенко у интервјуу за телевизију "Ал Арабија", пренијела је бјелоруска државна новинска агенција Белта.

"Свијет је данас веома нестабилан управо због људског фактора. Бог нам није подарио ове ратове – сами смо до њих довели. Зато морамо да размишљамо о томе како да их окончамо. Што се тиче питања да ли је уопште могуће зауставити ове ратове, никада до сада нисмо имали већу прилику да их окончамо", навео је Лукашенко.

Он је напоменуо да све зависи од жеље само неколико људи: ако та жеља постоји, ови ратови се дефинитивно могу окончати ове године.

"Чак и сукоб између Русије и Украјине може се окончати ове године", истакао је бјелоруски лидер.

Кад је ријеч о Блиском истоку, Лукашенко је увјерен да нема друге опције осим окончања сукоба, пренио је "Спутњик".

"И он ће се завршити ове године. Надам се да ће се то догодити већ у блиској будућности", рекао је Лукашенко.

Према његовим ријечима, тренутне околности диктирају крај овог рата.

"Познат ми је став предсједника Сједињених Држава, од кога у великој мјери зависи прекид овог сукоба – он је усмјерен ка томе да се рат оконча. Још једном наглашавам: другог излаза нема, као ни другог рјешења. Управо се по томе овај сукоб у Ормуском мореузу и Оманском заливу разликује од рата у Украјини. Овдје је ријеч о сложенијем конфликту него што је то случај у Ирану", навео је Лукашенко, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Бјелорусија

Украјина

Александар Лукашенко

Коментари (0)

Прочитајте више

Сједница Савјета безбједности.

Свијет

Дебата у Савјету безбједности; Русија: Одлука суда о генералу Младићу нехумана и незаконита

3 ч

0
Руска војска извела је одмаздни удар по војним циљевима у Украјини, између осталог и употребом балистичког система „орешник".

Свијет

Драматично упозорење: Стиже Орешник

8 ч

0
Састанак Милорада Додика и Владимира Путина

Република Српска

Додик честитао Путину Дан Русије: Захвалност за пријатељске односе и разумијевање

9 ч

0
Лукашенко: Москва је гарант праведног свјетског поретка

Свијет

Лукашенко: Москва је гарант праведног свјетског поретка

11 ч

0

Више из рубрике

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Свијет

Пакистански премијер: Постигнут коначан текст мировног споразума!

2 ч

0
Сједница Савјета безбједности УН

Свијет

Амбасадор САД при УН: Подршка окончању мандата Механизма

2 ч

0
Убијен новинар који је извјештавао о криминалу, новинарка отета

Свијет

Убијен новинар који је извјештавао о криминалу, новинарка отета

2 ч

0
Сједница Савјета безбједности.

Свијет

Дебата у Савјету безбједности; Русија: Одлука суда о генералу Младићу нехумана и незаконита

3 ч

0

  • Најновије

20

43

Додик: Ради дугорочне стабилности најбољи мирни разлаз, то треба да подрже САД, Русија и Европа

20

35

Сергеј Барбарез одабрао почетних једанаест за дуел с Канадом, Џеко на клупи

20

27

"Нијемци намећу технологије које су сами забранили у изборном процесу"

20

23

Један знак ће се у суботу препустити страсти, а у недјељу донијети важну одлуку

20

20

Додик: Правда коју очекујемо од нове америчке администрације још није у потпуности остварена

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима