Лукашенко: Мир у Украјини и на Блиском истоку до краја године

Аутор:АТВ
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Увјерен сам да ће се сукоби у Украјини и на Блиском истоку завршити ове године, рекао је бјелоруски предсједник Александар Лукашенко у интервјуу за телевизију "Ал Арабија", пренијела је бјелоруска државна новинска агенција Белта.
"Свијет је данас веома нестабилан управо због људског фактора. Бог нам није подарио ове ратове – сами смо до њих довели. Зато морамо да размишљамо о томе како да их окончамо. Што се тиче питања да ли је уопште могуће зауставити ове ратове, никада до сада нисмо имали већу прилику да их окончамо", навео је Лукашенко.
Он је напоменуо да све зависи од жеље само неколико људи: ако та жеља постоји, ови ратови се дефинитивно могу окончати ове године.
"Чак и сукоб између Русије и Украјине може се окончати ове године", истакао је бјелоруски лидер.
Кад је ријеч о Блиском истоку, Лукашенко је увјерен да нема друге опције осим окончања сукоба, пренио је "Спутњик".
"И он ће се завршити ове године. Надам се да ће се то догодити већ у блиској будућности", рекао је Лукашенко.
Према његовим ријечима, тренутне околности диктирају крај овог рата.
"Познат ми је став предсједника Сједињених Држава, од кога у великој мјери зависи прекид овог сукоба – он је усмјерен ка томе да се рат оконча. Још једном наглашавам: другог излаза нема, као ни другог рјешења. Управо се по томе овај сукоб у Ормуском мореузу и Оманском заливу разликује од рата у Украјини. Овдје је ријеч о сложенијем конфликту него што је то случај у Ирану", навео је Лукашенко, преноси Срна.
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