Први човјек Централне команде војске САД-а поручио: "Иран дјелује у знаку очаја"

Аутор:АТВ
23.03.2026
07:53
Командант Централне команде војске САД-а (CENTCOM) адмирал Бред Купер коментарисао је дешавања на Блиском истоку те је рекао како ће америчка војска наставити ударе по Ирану и у наредним седмицама.
У разговору за Иран интернешнал (Iran International), Купер је коментарисао иранске нападе широм Блиског истока те је рекао како то раде јер су очајни.
„Дјелују у знаку очаја. У посљедњих неколико седмица, врло намјерно су напали цивилне циљеве, више од 300 пута. На почетку сукоба, видјели сте велике количине у десетинама дронова и ракета. То се више не виђа. Све се дешава једном или двапут одједном“, поручио је.
Америчке и савезничке снаге раде на осигурању пловних путева у Хормушком мореузу, кроз који пролази око петина свјетске нафте, слабећи иранске поморске способности, рекао је Купер.
„Хормушки мореуз је физички отворен за транзит. Разлог зашто бродови тренутно не пролазе је тај што их Исламска Република гађа дроновима и ракетама“, навео је.
Купер је окривио Техеран за наставак сукоба, рекавши да он доводи у опасност животе цивила.
„Могли бисмо одмах зауставити овај рат, апсолутно, ако би то одлучили. Морају престати доводити дивни ирански народ у опасност испаљивањем ракета и дронова из насељених подручја... Морају одмах престати нападати цивиле широм региона Блиског истока“, истиче.
На крају, рекао је како су САД и друге земље успоставиле највећи „кишобран“ противваздушне одбране на Блиском истоку.
„Израел напада дронове и балистичке ракете које су усмјерене према арапским земљама, напада их и побјеђује их. Војна кампања напредује брже него што се очекивало“, закључио је, а преноси Кликс.
