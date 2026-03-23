Почела хитна сједница Дома народа, ево шта је на дневном реду

23.03.2026

11:12

Фото: СРНА

У Сарајеву је почела хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ на чијем дневном реду су Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету /ВСТС/ БиХ, као и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ.

Ова два законска акта предложили су делегати Никола Шпирић, Драган Човић и Кемал Адемовић, а требало би да буду разматрани у првом читању по скраћеном поступку, најављено је из Парламентарне скупштине БиХ.

Предлагачи су навели да је Нацрт закона о ВСТС-у заснован на принципима транспарентности рада ове институције, интегритета чланова и носилаца правосудних функција, као и двостепености при њиховом одлучивању.

Овим измјенама број чланова ВСТС-а са садашњих 15 био би повећан на 20, од којих је по осам чланова из реда судија и тужилаца, по један адвокат из адвокатских комора Републике Српске и ФБиХ, док ће по једног члана именовати Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ и Савјет министара.

Предложеним измјенама и допунама Закона о Суду БиХ предвиђено је формирање апелационог одјељења овог суда, као другостепеног органа.

Пред делегатима ће се у првом читању наћи измјене и допуне Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, које прописују да се у случају неусвајања буџета институција БиХ запосленима ретроактивно врше исплате разлике у плати.

На предложеном дневном реду је у другом читању и шест закона који носе ознаку усклађености са законодавством ЕУ.

Ријеч је о приједлозима закона о патенту, индустријском дизајну, заштити пословне тајне као права интелектуалног власништва, заштити топографија полупроводничких производа, заступању у области права индустријског власништва, те мјерним јединицама у БиХ.

У другом читању пред делегатима су измјене Закона о служби у Оружаним снагама БиХ којима се старосна граница за пензионисање у војној служби повећава са 40 на 45 година живота.

Делегати ће у другом читању разматрати и измјене и допуне Закона о управном поступку којим се обезбјеђују предуслови за наставак дигиталне трансформације јавне управе у институцијама БиХ.

На дневном реду је и давање сагласности за ратификацију низа међународних споразума.

Више из рубрике

Вулић: Под плаштом смањења акциза Савјету министара дају се нова овлаштења

БиХ

Вулић: Под плаштом смањења акциза Савјету министара дају се нова овлаштења

2 ч

0
Хаос у Стоцу: Сукоб више десетина људи, носили обиљежја тзв. "Армије БиХ"

БиХ

Хаос у Стоцу: Сукоб више десетина људи, носили обиљежја тзв. "Армије БиХ"

16 ч

1
Блокирају ли политичке подјеле европски пут БиХ?

БиХ

Блокирају ли политичке подјеле европски пут БиХ?

18 ч

0
Камион

БиХ

Превозници у блокадама, министар јасан: Ако не пусте цистерне, биће проблема!

18 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

13

33

Андрић за АТВ: Водимо рачуна о исправности опреме

13

27

Ко је прислушкивао Сијарта? Орбан наредио истрагу

13

25

Ковачевић: Српска није против смањења акциза, али мора се радити према Уставу и закону

12

55

Додик: У припреми нови модел подршке да се врати дио средстава од акциза на гориво

12

52

Вељко Пауновић открио зашто Александар Катаи и Јован Милошевић нису на списку

