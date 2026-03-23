Почела хитна сједница Дома народа, ево шта је на дневном реду

23.03.2026
11:12
Коментари:0
У Сарајеву је почела хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ на чијем дневном реду су Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету /ВСТС/ БиХ, као и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ.
Ова два законска акта предложили су делегати Никола Шпирић, Драган Човић и Кемал Адемовић, а требало би да буду разматрани у првом читању по скраћеном поступку, најављено је из Парламентарне скупштине БиХ.
Предлагачи су навели да је Нацрт закона о ВСТС-у заснован на принципима транспарентности рада ове институције, интегритета чланова и носилаца правосудних функција, као и двостепености при њиховом одлучивању.
Овим измјенама број чланова ВСТС-а са садашњих 15 био би повећан на 20, од којих је по осам чланова из реда судија и тужилаца, по један адвокат из адвокатских комора Републике Српске и ФБиХ, док ће по једног члана именовати Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ и Савјет министара.
Предложеним измјенама и допунама Закона о Суду БиХ предвиђено је формирање апелационог одјељења овог суда, као другостепеног органа.
Пред делегатима ће се у првом читању наћи измјене и допуне Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, које прописују да се у случају неусвајања буџета институција БиХ запосленима ретроактивно врше исплате разлике у плати.
На предложеном дневном реду је у другом читању и шест закона који носе ознаку усклађености са законодавством ЕУ.
Ријеч је о приједлозима закона о патенту, индустријском дизајну, заштити пословне тајне као права интелектуалног власништва, заштити топографија полупроводничких производа, заступању у области права индустријског власништва, те мјерним јединицама у БиХ.
У другом читању пред делегатима су измјене Закона о служби у Оружаним снагама БиХ којима се старосна граница за пензионисање у војној служби повећава са 40 на 45 година живота.
Делегати ће у другом читању разматрати и измјене и допуне Закона о управном поступку којим се обезбјеђују предуслови за наставак дигиталне трансформације јавне управе у институцијама БиХ.
На дневном реду је и давање сагласности за ратификацију низа међународних споразума.
