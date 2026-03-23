У Влади састанак са представницима Конзорцијума "Логистика БиХ"

Аутор:

АТВ

23.03.2026

11:21

Влада Републике Српске
У Влади Републике Српске одржава се састанак премијера Саве Минића са представницима Конзорцијума "Логистика БиХ".

На састанку је и министар саобраћај и веза Зоран Стевановић.

Како је најављено, У прес-центру Владе Републике Српске у Бањалуци биће одржана конференција за новинаре по завршетку састанка.

Подсјећамо, Влада Републике Српске синоћ је на телефонској сједници затражила од МУП-а Републике Српске да предузме све активности и мјере како би се спријечили најављени протести и блокада граничних прелаза од стране превозника на територији Републике Српске.

Влада Републике Српске

Република Српска

Влада о протесту превозника: МУП Српске да спријечи блокаде граничних прелаза

Протесте су започели јутрос вожњом камиона кружном саобраћајницом у близини граничног прелаза Градишка, али их је полиција спријечила да блокирају прелаз.

Конзорцијум "Логистика" за данас је најавио блокаде граничних прелаза према ЕУ због ограничења боравка професионалним возачима из БиХ у земљама Шенгенског споразума, чиме им је оспорено право на рад.

Влада Републике Српске

Блокада граница превозници

prevoznici

