У Влади састанак са представницима Конзорцијума "Логистика БиХ"

АТВ
23.03.2026
11:21
Коментари:0
У Влади Републике Српске одржава се састанак премијера Саве Минића са представницима Конзорцијума "Логистика БиХ".
На састанку је и министар саобраћај и веза Зоран Стевановић.
Како је најављено, У прес-центру Владе Републике Српске у Бањалуци биће одржана конференција за новинаре по завршетку састанка.
Подсјећамо, Влада Републике Српске синоћ је на телефонској сједници затражила од МУП-а Републике Српске да предузме све активности и мјере како би се спријечили најављени протести и блокада граничних прелаза од стране превозника на територији Републике Српске.
Република Српска
Влада о протесту превозника: МУП Српске да спријечи блокаде граничних прелаза
Протесте су започели јутрос вожњом камиона кружном саобраћајницом у близини граничног прелаза Градишка, али их је полиција спријечила да блокирају прелаз.
Конзорцијум "Логистика" за данас је најавио блокаде граничних прелаза према ЕУ због ограничења боравка професионалним возачима из БиХ у земљама Шенгенског споразума, чиме им је оспорено право на рад.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
6 ч1
Република Српска
14 ч0
Најновије
Најчитаније
13
33
13
27
13
25
12
55
12
52
Тренутно на програму