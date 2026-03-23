Почеле блокаде, превозници упозорени

АТВ

23.03.2026

06:47

Блокада превозника
Фото: АТВ

Конзорцијум ”Логистика” започиње блокаду на свим граничним прелазима од 7 часова. Влада Републике Српске је касно синоћ затражила од МУП-а Републике Српске да предузме све активности и мјере како би спријечили најављени протест и блокаде граничних превозника. Нешто раније, полиција појединих кантона ФБиХ забранила је блокаде.

Из Конзорцијума „Логистика“ поручују да ће на терену бити између 50 и 200 камиона по прелазу, уз поруку - стрпљење је на измаку. Кључни захтјеви:

  • право на несметано обављање међународног транспорта
  • јасно дефинисање статуса професионалних возача
  • амнестија свих досад изречених забрана уласка

"Остајемо чврсто, најчвршће што може бити уз захтјеве превозника из простог разлога што од прошлог протеста институције су обећале да ће ријешити добар дио наших проблема, међутим ништа се није десило и морали смо доћи до нових блокада", рекао је Јово Цвијић, Комби транс д.о.о.

Превозници обећавају да неће бити потпуне блокаде: путнички саобраћај остаје проходан, као и прелазак границе за хитне службе, ватрогасце и возила која превозе лијекове и медицинску опрему.

Припадници МУП-а Српске неће дозволити блокаде у саобраћају

Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске предузеће све потребне мјере и радње како би се саобраћај на путевима Републике Српске сутра одвијао несметано и без застоја, саопштено је из МУП-а Српске

"У складу са закључком који је Влада Републике Српске донијела на вечерашњој телефонској сједници, Министарство унутрашњих послова неће дозволити да најављена блокада граница и протест превозника теретним моторним возилима које је најавило Конзорцијум „Логистика“ угрози нормално одвијање саобраћаја, као и несметан превоз роба и услуга.

Апелујемо на Конзорцијум „Логистика“ поштују законске прописе и не доведу у питање нормално одвијање саобраћаја на путевима", наводе из МУП-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Конзорцијума Логистика БиХ

блокаде превозника

