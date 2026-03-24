Станија и Митровић објавили заједничку фотку: Открили разлог

Аутор:АТВ
24.03.2026
22:59
Коментари:0
Улазак Станије Добројевић у ријалити "Елита 9" дуго је изазивао пажњу јавности.
Старлета се сада огласила директно из канцеларије Жељка Митровића, власника Пинк телевизије, и потврдила да је званично потписала уговор за учешће у најновијој сезони.
Претходно је Станија објављивала фотографије са Милицом Митровић, држећи јавност у неизвјесности око свог уласка.
Сада је подијелила снимак на којем се види како потписује уговор са Жељком Митровићем, уз кратку поруку:
- Они су жељели причу, ја доносим тренутак.
Подсјетимо, Станија Добројевић слетјела је у четвртак, 19. марта, на аеродром "Никола Тесла" у Београду, па говорила о уласку у Елиту 9, али и сусрету са Асмином Дурџићем и хонорару.
- Ми смо у преговорима, ако се лијепо договоримо биће интересантно. То траје дуже, у септембру сам рекла не. Сад сам рекла да. Ову причу сам направила ја, вријеме је да ставим тачку на то. Дефинитивно новац није циљ мог уласка, то никада. Никад у ријалити нисам улазила због тога. Ово сада имам свој мотив, новац долази. Сигурно да ће хонорар бити највећи у историји ријалитија, али улазим на кратко. И да останем до краја, опет је кратко. Никога ја тамо нећу рушити, то ће ко зна колико још да траје.
- Ни са ким се нећу поздравити, улазим за себе, сви ће се показати тамо. Што се Маје тиче, она ми није била другарица. Показала је ко је и шта је и гдје јој је мјесто. Бар да ју је Асмин освојио, али није. Можда ме жацне сујета, али сам ја наставила даље. Цијели наш однос је био комплексан од самог старта. Ја сам само жељела да се посвети мени, али то је сада завршена прича. Ја не знам да ли он умије да воли. Изгледа као да је он мене прецртао, видјећемо - рекла је она, па наставила:
- Много ја могу да трпим, јако тешко пресјечем, имам велику границу, али таква сам. Кад прецртам то је крај. Вјеренички прстен сам задржала, лијеп је и јако скуп. Нисам га пуно носила, више волим да га гледам - рекла је Станија на крају, преноси Телеграф.рс.
