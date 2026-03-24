24.03.2026
Вриједност извоза јаја из БиХ у прошлој години износила је 17.791.031 КМ, што је више за 84 одсто у односу на претходну годину, док је вриједност увоза износила 12.403.187 КМ и повећана је 36,87 одсто у односу на 2024. годину.
Покривеност увоза извозом у прошлој години износила је 143 одсто, што потврђује растући извозни потенцијал земље у овом сегменту, наводи се у анализи Спољнотрговинске коморе БиХ.
Кључна извозна и увозна тржишта
Главна извозна тржишта у 2025. години била су Србија, Италија, Црна Гора, Аустрија и Хрватска, док су међу топ пет увозних тржишта биле Србија, Украјина, Њемачка, Аустрија и Хрватска, преноси Срна.
Анализа тржишта извоза показује мање осцилације међу водећим земљама - благи раст забиљежен је за Србију, Црну Гору и Хрватску, док је Италија забиљежила благи пад, а умјесто Мађарске у топ пет се пласирала Аустрија.
Из Коморе закључују да би добијање дозволе за извоз на тржиште осталих земаља ЕУ допринијело даљем повећању производње и извоза, уз додатно јачање позиције БиХ на регионалном и међународном тржишту.
