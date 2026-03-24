Преминула позната водитељка, краљица ријалитија

24.03.2026
Водитељка Мел Шилинг преминула је у 54. години живота, а тужну вијест је саопштио њен муж.
Наиме, она је преминула две недеље након што је открила да јој се рак проширио и на мозак.
Шилинг, која је била дио поставе ријалити ТВ емисије од 2016. године, открила је да јој је у децембру 2023. дијагностикован рак дебелог цријева.
"Данас је мирно преминула, окружена љубављу", наводи се у изјави њеног супруга Гарта.
"За већину вас она је била Мел Шилинг, матријарх МАФС-а и краљица ријалити ТВ-а. За Мади и мене била је наша мала Мелси, невјероватна мама, узор и сродна душа", написао је.
