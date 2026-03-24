Узбуна у Америци: Експлозија у рафинерији, људи хитно евакуисани

Аутор: АТВ
24.03.2026
17:45
Снажна експлозија која се догодила у нафтној рафинерији у Порт Артуру, у америчкој савезној држави Тексас, изазвала је велику узбуну међу становништвом.
Експлозија је довела до хитне евакуације, док се ватрогасне екипе боре да ставе пожар под контролу, саопштили су надлежни.
Драма на аеродрому због путника који је кренуо за Бањалуку
Експлозија је избила у рафинерији компаније Валеро, једној од највећих у Сједињеним Америчким Државама, због чега су многи становници били приморани да напусте своје домове.
Градоначелница Порт Артура, Шарлот М. Мозес, потврдила је да, према првим информацијама, нема повријеђених, али је апеловала на грађане који живе у западном дијелу града да остану у својим кућама док траје интервенција и процјена ситуације.
🔵 Autoridades estadounidenses reportaron una fuerte explosión en la refinería Valero en Texas, por causas que aún se investigan, y que provocó un enorme incendio que desató inmediatamente la preocupación entre los residentes más cercanos. — Mundo Poder (@MundoPoder_) March 24, 2026
Рафинерија Валеро има капацитет прераде од око 395.000 барела нафте дневно и представља један од кључних елемената америчког система снабдијевања горивом, због чега овај инцидент изазива додатну забринутост.
Ова несрећа долази у тренутку када је свјетско тржиште енергената већ под огромним притиском.
Ормушки мореуз је практично затворен, Ирак је прогласио вишу силу у производњи нафте, док је ЛНГ центар у Катару претрпио оштећења. Цијена сирове нафте већ је премашила границу од 100 долара по барелу.
НАТО држава хитно подигла борбене авионе
Како би ублажиле посљедице кризе, Сједињене Америчке Државе су одобриле продају иранске и руске нафте, покушавајући да стабилизују тржиште и спрече додатни раст цијена.
Чак и краткотрајан прекид рада рафинерије ових размјера могао би значајно да утиче на снабдијевање горивом на домаћем тржишту.
Реаговала полиција: Драма у центру Бањалуке због ''голог мушкарца''
Грађани у САД већ плаћају више од 3,90 долара по галону горива, а уколико санација штете потраје дуже, посебно неколико недјеља, цијене би могле нагло да порасту у региону Мексичког залива, а затим да се тај раст прелије и на остатак земље.
Стручњаци упозоравају да би комбинација глобалне енергетске кризе и проблема у једној од најважнијих рафинерија могла додатно да дестабилизује тржиште и изазове нови талас поскупљења енергената.
