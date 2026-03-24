Узбуна у Америци: Експлозија у рафинерији, људи хитно евакуисани

Аутор:

АТВ

24.03.2026

17:45

Експлозија у рафинерији у Тексасу
Фото: Screenshot / X

Снажна експлозија која се догодила у нафтној рафинерији у Порт Артуру, у америчкој савезној држави Тексас, изазвала је велику узбуну међу становништвом.

Експлозија је довела до хитне евакуације, док се ватрогасне екипе боре да ставе пожар под контролу, саопштили су надлежни.

Експлозија је избила у рафинерији компаније Валеро, једној од највећих у Сједињеним Америчким Државама, због чега су многи становници били приморани да напусте своје домове.

Градоначелница Порт Артура, Шарлот М. Мозес, потврдила је да, према првим информацијама, нема повријеђених, али је апеловала на грађане који живе у западном дијелу града да остану у својим кућама док траје интервенција и процјена ситуације.

Рафинерија Валеро има капацитет прераде од око 395.000 барела нафте дневно и представља један од кључних елемената америчког система снабдијевања горивом, због чега овај инцидент изазива додатну забринутост.

Глобална криза додатно погоршава ситуацију

Ова несрећа долази у тренутку када је свјетско тржиште енергената већ под огромним притиском.

Ормушки мореуз је практично затворен, Ирак је прогласио вишу силу у производњи нафте, док је ЛНГ центар у Катару претрпио оштећења. Цијена сирове нафте већ је премашила границу од 100 долара по барелу.

Како би ублажиле посљедице кризе, Сједињене Америчке Државе су одобриле продају иранске и руске нафте, покушавајући да стабилизују тржиште и спрече додатни раст цијена.

Пријети нови талас поскупљења

Чак и краткотрајан прекид рада рафинерије ових размјера могао би значајно да утиче на снабдијевање горивом на домаћем тржишту.

Грађани у САД већ плаћају више од 3,90 долара по галону горива, а уколико санација штете потраје дуже, посебно неколико недјеља, цијене би могле нагло да порасту у региону Мексичког залива, а затим да се тај раст прелије и на остатак земље.

Стручњаци упозоравају да би комбинација глобалне енергетске кризе и проблема у једној од најважнијих рафинерија могла додатно да дестабилизује тржиште и изазове нови талас поскупљења енергената.

