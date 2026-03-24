Иран фотографијом исмијао Доналда Трампа

24.03.2026
Иран је данас испалио низ пројектила на Израел, дан након што је амерички предсједник Доналд Трамп објавио да су одржани 'врло добри и продуктивни' разговори с циљем заустављања рата који потреса Блиски исток.
Према наводима три висока израелска званичника, који су жељели остати анонимни, Трамп дјелује одлучно у намјери да се постигне договор, али сматрају да је врло мала вјероватноћа да ће Иран прихватити америчке захтјеве у евентуалним новим преговорима.
Након Трампове објаве на друштвеној мрежи Трут Сошал, из Техерана су брзо стигле реакције. Иранске власти су поручиле да никакви разговори нису одржани, чиме су додатно продубиле сумње у могућност скорог дипломатског рјешења.
Посебну пажњу изазвала је објава иранске амбасаде у Јужноафричкој Републици на мрежи Икс којом су исмијали америчког предсједника.
Они су подијелили фотографију дјечијег ружичастог волана постављеног у аутомобилу.
Уз фотографију стоји текст: "Хормушки мореуз ће бити контролисан од стране мене и ајатолаха", јасно исмијавајући Трампове тврдње о постигнутом договору
Према најновијим информацијама, Ирански министар иностраних послова Абас Арагчи тајно је обавијестио америчког изасланика Стива Виткофа да је врховни вођа Моџтаба Хамнеи одобрио разговоре о постизању потенцијалног споразума. Извори су рекли медијима да је врховни вођа Ирана пристао брзо завршити рат у складу с иранским условима.
The Strait of Hormuz will be controlled by me and the Ayatollah😎😁 pic.twitter.com/IxIgo1Pn6S— Iran Embassy SA (@IraninSA) March 23, 2026
