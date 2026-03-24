Свекрви давала отров за пацове, пред другима глумила да је његује

АТВ

24.03.2026

15:39

Италијанске власти ухапсиле су држављанку Албаније (48) под сумњом да је покушала да убије своју свекрву (73), којој је, како се сумња, више пута давала отров за пацове мијешајући га у храну.

По налогу истражног судије у Савони, а на захтјев Тужилаштва, осумњиченој је одређен притвор због покушаја убиства.

Истовремено, изречена јој је мера удаљења из породичног дома, забрана приласка жртви, као и ношење електронске нановице.

Истрага је покренута након што су здравствене власти пријавиле сумњиве случајеве, будући да је старија жена више пута хоспитализована због необјашњивих здравствених тегоба.

Медицинске анализе показале су присуство абнормалних вриједности у крви, које указују на дуготрајно тровање токсичним супстанцама.

Према наводима из истраге, осумњичена снаја, која је уједно и његовала жртву, наводно је у више наврата додавала отров у храну старице.

Током претреса породичне куће, полиција је пронашла паковање отрова за пацове које садржи бродифакум, супстанцу чије присуство одговара налазима у организму жртве.

Отров је био сакривен у ормару.

Надлежни органи настављају истрагу како би утврдили све околности случаја, укључујући могућност да су у овај тежак злочин умијешане и друге особе, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

