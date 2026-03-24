Ова земља је прва прогласила ванредно енергетско стање због рата у Ирану

24.03.2026

15:23

Ова земља је прва прогласила ванредно енергетско стање због рата у Ирану
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Филипини су јуче постали прва земља на свијету која је прогласила национално ванредно енергетско стање као одговор на растуће глобалне поремећаје у снабдијевању енергентима изазване сукобом на Блиском истоку.

Предсједник Фердинанд Маркос Млађи потписао је извршну уредбу којом се формално проглашава изванредно стање и покреће национални план за стабилизацију залиха енергената и заштиту привреде од раста цијена горива.

Као дио мјера, влада је увела свеобухватни пакет помоћи под називом Јединствени пакет за живот, индустрију, храну и саобраћај (УПЛИФТ), чији је циљ подршка кључним секторима.

Проглашење ванредног стања омогућава влади потпун приступ ресурсима, ефикаснију мобилизацију снага, управљање дистрибуцијом горива и спровођење циљаних програма помоћи за угрожене заједнице.

Филипини задовољавају готово 26 одсто својих енергетских потреба увозом са Блиског истока, што их је у 2024. години коштало 16 милијарди долара.

За разлику од Сједињених Америчких Држава или Европе, југоисточна Азија зависи од нафте која пролази кроз Ормуски мореуз, витални поморски пут који Иран практично блокира (иако су неким бродовима из "пријатељских" земаља допуштени пролази уз сагласност Техерана).

Филипини, који спадају међу земље које се у великој мјери ослањају на нафту са Блиског истока, планирају да увезу руску нафту овог мјесеца први пут послије пет година, преноси Курир.

