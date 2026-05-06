Нови призори са мјеста несреће: Младић претицао колону, возила уништена, четворо мртвих, љекари се боре за живот двоје људи

06.05.2026 10:16

Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих
Синоћ је Нови Пазар потресла тешка саобраћајна несрећа која се догодила у 23.35 часова на магистралном путу Нови Пазар–Рашка, у мјесту Пилорети.

У директном чеоном судару аутомобила марке Фолксфаген Голф и Опел Астра живот су изгубиле четири особе, док се љекари боре за животе двојице повређених.

Према информацијама, до трагедије је дошло када је возач Голфа новопазарских регистарских ознака, Б.К. (2007), крећући се из правца Новог Пазара према Рашки, покушао да претекне више возила. Том приликом је, према ријечима свједока, прешао у супротну коловозну траку и директно се сударио са возилом Опел Астра које је долазило из правца Рашке.

За воланом Опела налазио се С.В. (1957), док је на мјесту сувозача био В.М. (1981). У возилу су се налазили и путници В.К. (1971) и В.М. (1980). На лицу мјеста погинули су возач Голфа Б.К. (2007), возач Опела С.В. (1957), сувозач Опела В.М. (1981).

Тешка несрећа у Србији: Четири особе погинуле, двије тешко повријеђене

Путница из Опела, В.К. (1971), подлегла је тешким повредама у Општој болници Нови Пазар, чиме је број жртава порастао на четири.

Тешко повређени су Р.Л. (2006), сувозач из Голфа, којем се припрема хитан транспорт за Београд због тежине повреда, В.М. (1980), путник из Опела, који је задржан у Општој болници Нови Пазар на даљој дијагностици и лијечењу. Љекари се за сада не изјашњавају о његовом здравственом стању.

На мјесту несреће интервенисали су припадници саобраћајне полиције, екипе Хитне помоћи, ватрогасно-спасилачке јединице, као и припадници интервентне јединице који су обезбјеђивали лице мјеста током вишесатног увиђаја.

Због силине удара оба возила су потпуно уништена, а дијелови аутомобила били су расути по магистралном путу. Након завршеног увиђаја, возила су паук службом пребачена у круг Полицијске управе ради даљих вештачења и утврђивања свих околности несреће. Један од сведока који је учествовао у спашавању повређених раније је за Санџак Данас изјавио:

- Удар је био директан, "кљуну у кљуну". Све је било смрскано. Људе смо извлачили из возила, призор је био страшан и хаотичан.

Ова трагедија изазвала је шок и тугу међу грађанима Новог Пазара и Рашке, посебно због чињенице да су међу страдалима били и веома млади људи.

Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

