Иза кулиса свјетске каријере: "Show Biz" Николе Ђуричка затвара "Априлили фест"

Аутор:АТВ
24.03.2026
15:02
Стенд ап који је насмијао више од 50.000 људи широм свијета напокон стиже у Бањалуку. "Show Biz" Николе Ђуричка затвориће четврти Априлили Фест (3. април, СД Центар).
Након изузетно успјешне турнеје широм Америке, Канаде, Аустралије и Европе, Ђуричко домаћој публици доноси духовиту, искрену и личну причу о животу, каријери и породици - испричану кроз низ апсурдних, неочекиваних и потпуно истинитих ситуација које бришу границу између свакодневице и чистог циркуса.
"Show Biz"открива шта се дешава иза кулиса свјетске каријере, како изгледа живот између континената и како су најлуђе приче често управо оне које су се заиста догодиле.
Одговори стижу уз салве смијеха.
АКО ВЕЋ ЖИВИМО ЦИРКУС, НЕКА БАР БУДЕ РАСПРОДАТ!
Улазнице за све фестивалске вечери могуће је купити на платформи gigstix.ba и продајним мјестима Пошта Српске.
"АПРИЛИЛИ ФЕСТ" организује Support Marketing Centar, уз подршку Града Бањалука и НЛБ Банке.
"Видимо се у облаку забаве!", поручују организатори.
