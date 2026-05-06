Најскупља њива у Бањалуци: За сређивање ове оранице 175.000 КМ

Марија Милановић
06.05.2026 10:11

Кружни ток код Меркатора саобраћај аута
Што тежа ријеч, то скупља. За хортикултуру, односно вртларство на кружном току код Меркатора, Градска управа Бањалуке платиће скоро 175.000 КМ.

Како се наводи у јавној набавци, прихваћен је приједлог Комисије за јавну набавку „Хортикултуралног уређења кружног тока на раскрсници улица Алеја Св. Саве и Булевар српске војске“.

Посао је додијељен најповољнијем и како се може вид‌јети у јавној набавци и једином понуђачу, а у питању је „Процесна опрема инжињеринг“ д.о.о. Лакташи. Јавна набавка је расписана је 12.3. 2026. године, те је закључена 9.4.2026. године, а градски буџет ће коштати папрених 174.875,45 КМ са ПДВ-ом.

Јавна набавка
Сходно послу који је у плану да се обави и новцу који је за њега издвојен, поставља се питање – Да ли је неопходно издвојити скоро 175.000КМ за хортикултурно уређивање кружног тока, гд‌је се углавном сади ниска вегетација- грмови, сезонско цвијеће као и украсна трава.

Кружни ток
С обзиром на цијену, у кружном току би се у најмању руку могле очекивати егзотичне врсте цвијећа, а можда и воћа. Да се не бисте нашли у чуду ако код Меркатора изникне кокосово дрво или нека друга нама непозната биљка, ово је разлог.

Ову озбиљну суму за један естетски посао могуће је разумјети уколико је гадоначелник Драшко Станивуковић наставио са својом акцијом изградње споменика средњовјековним владарима или ипак је у плану нека нова штипаљка или статуа коју још до сада нисмо имали прилике вид‌јети у Бањалуци.

