Logo
Large banner

"Здрава сијеку, накривљена не виде": Стабло "придржава" улична расвјета

Аутор:

Марија Милановић
06.05.2026 09:03

Коментари:

0
Стабло контејнер улична расвјета
Фото: Ustupljena fotografija

Док у Бањалуци траје сјеча стабала, постоје и она која "придржава" улична расвјета јер су се због лоших временских услова и неодговорности надлежних накривила.

Тако у бањалучком насељу Кочићев вијенац недалеко од центра града можете запазити једно стабло, видно оштећено и искривљено, a које се нагнуло и наслонило на стуб уличне расвјете, што потенцијално представља ризик за пјешаке и возаче.

Према ријечима грађана који свакодневно пролазе овим дијелом града, стање стабла се погоршава већ неко вријеме.

“Раније је било само благо нагнуто, али се у посљедњих неколико мјесеци баш искривило и сада се буквално ослања на расвјету. Неки дан су сасјекли здрава стабла, а ово јадно ни исправити не могу”, рекла је једна од станарки из оближње зграде, која свакодневно пролази овуда.

Дрво и расвјета
Дрво и расвјета

Надлежне градске службе до сада нису реаговале, иако, према ријечима суграђанке, проблем није нов.

Подсјећања ради, у Бањалуци је недавно одлуком још увијек неоткривеног починиоца посјечено 25 стабала уз Врбас преко пута Тврђаве Кастел, а међу којима се нашла и једна Врба - симбол града и ријеке која њим протиче.

Поменути екоцид, градоначелник Драшко Станивуковић покушао је оправдати тако што је казао да је у питању "грешка", а данас би имао барем дјелимично оправдање уколико би и ово стабло дочекало неславни крај с обзиром да са стањем у коме се налази угрожава грађане који се свакодневно овуда крећу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

стабло наслоњено на расвјету

Кочићев вијенац

грађани критикују

Надлежне службе

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бојана Мутић бањалучка инфлуенсерка

Бања Лука

Неизмјерна туга: Познатој Бањалучанки Бојани Мутић преминуо и други син

13 ч

0
Префарбан Венеција мост

Бања Лука

Бањалука добила ново, шарено, ругло

15 ч

5
Радник ради на стубу за струју.

Бања Лука

Грађевинци пресјекли кабл, бањалучко насеље сатима без струје

19 ч

0
Реконструкција игралишта

Бања Лука

Представљен план за ново игралиште! Зељковић: Улагање у дјецу је улагање у будућност

21 ч

0

  • Најновије

11

17

Драматично хапшење у Лакташима, повријеђени полицајци и осумњичени

11

13

Шта свештеник каже о тетовирању вјерских симбола

11

08

Оптужен за убиство своје трудне супруге, одсјекао себи наногицу и побјегао у Италију

11

07

Бањалучанин пијан напао жену и нанио јој лакше повреде

11

02

Ковачевић Кустурићу захвалио за часну службу отаџбини

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner