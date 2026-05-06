"Здрава сијеку, накривљена не виде": Стабло "придржава" улична расвјета

Аутор:Марија Милановић
Док у Бањалуци траје сјеча стабала, постоје и она која "придржава" улична расвјета јер су се због лоших временских услова и неодговорности надлежних накривила.
Тако у бањалучком насељу Кочићев вијенац недалеко од центра града можете запазити једно стабло, видно оштећено и искривљено, a које се нагнуло и наслонило на стуб уличне расвјете, што потенцијално представља ризик за пјешаке и возаче.
Према ријечима грађана који свакодневно пролазе овим дијелом града, стање стабла се погоршава већ неко вријеме.
“Раније је било само благо нагнуто, али се у посљедњих неколико мјесеци баш искривило и сада се буквално ослања на расвјету. Неки дан су сасјекли здрава стабла, а ово јадно ни исправити не могу”, рекла је једна од станарки из оближње зграде, која свакодневно пролази овуда.
Надлежне градске службе до сада нису реаговале, иако, према ријечима суграђанке, проблем није нов.
Подсјећања ради, у Бањалуци је недавно одлуком још увијек неоткривеног починиоца посјечено 25 стабала уз Врбас преко пута Тврђаве Кастел, а међу којима се нашла и једна Врба - симбол града и ријеке која њим протиче.
Поменути екоцид, градоначелник Драшко Станивуковић покушао је оправдати тако што је казао да је у питању "грешка", а данас би имао барем дјелимично оправдање уколико би и ово стабло дочекало неславни крај с обзиром да са стањем у коме се налази угрожава грађане који се свакодневно овуда крећу.
