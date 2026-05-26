Одбор за уставна питања: Звиздићев захтјев Уставном суду БиХ неоснован и недопустив

Аутор:АТВ
Коментари:0
Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске закључио је да је захтјев који је Уставном суду БиХ поднио први замјеник предсједавајућег Представничког дома парламента БиХ Денис Звиздић у вези са расподјелом буџетских средстава Српске неоснован и недопустив, те да у конкретном случају не постоји надлежност Суда за одлучивање.
"У одговору Одбора Уставном суду БиХ истиче се да захтјев у цјелини није поднесен у складу са одредбама Устава БиХ, те је он једино допустив у погледу подносиоца", саопштено је из Народне скупштине Републике Српске након одржане сједнице Одбора за уставна питања Народне скупштине.
Из Одбора подсјећају да је Звиздић поднио захтјев Уставном суду БиХ за рјешавање спора између Републике Српске - Народне скупштине Републике Српске и БиХ у вези са буџетском ставком којом оспорава Уговор о консултантским услугама, а не одредбу устава или закона.
Одбор истиче да ентитети имају уставни основ за доношење ентитетских буџета којима се утврђује финансијски оквир прихода и расхода и подсјећа да је то констатовано и у пресуди Уставног суда БиХ од 3. јула 2009. године.
"У тачки 35 те пресуде се, између осталог, констатује и да усвајање таквог буџета којим се врши расподјела средстава, између осталог, и за представљање Републике Српске у иностранству, само по себи није супротно Уставу БиХ", прецизира се у саопштењу.
Република Српска
Настављена сједница Народне скупштине
Одбор наглашава да тај одговор јасно указује да наводи подносиоца нису правно утемељени, јер оваквим уговорима нити је повријеђена одредба Устава БиХ, нити они представљају мијешање у надлежности које су дате БиХ.
У саопштењу се додаје да је Одбор за уставна питања утврдио и одговоре Уставном суду Републике Српске у вези са иницијативом за покретање поступка за оцјењивање уставности члана Закона о предшколском васпитању и образовању и члана Закона о заштити становништва од заразних болести због наводне неусаглашености са Уставом Републике Српске и Европском конвенцијом о људским правима.
Одбор у одговору истиче да наведено законско рјешење штити грађане, а прије свих дјецу, од ризика произвољности јер здравствени систем садржи уграђене механизме заштите.
Одбор је утврдио и одговоре Уставном суду Републике Српске у вези са иницијативом за покретање поступка за оцјењивање уставности појединих одредаба чланова Породичног закона, Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, Закона о ловству и Закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити.
Сједници Одбора за уставна питања предсједавао је предсједник Одбора и предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
13
03
12
56
12
51
12
47
12
45
Тренутно на програму