Седморо људи заробљено у пећини: Тражили злато, а онда је све пошло по злу

Тајландски стручњаци за спасавање из пећина, који су помогли у драматичном извлачењу омладинског фудбалског тима 2018. године, од јуче раде на извлачењу седам људи заробљених у поплављеној пећини у сусједном Лаосу.
Седам лаошких сељана ушло је у пећину у централној провинцији Ксајсомбун, око 120 километара сјевероисточно од главног града Вијентијана, 20. маја, објавила је државна агенција Лаопатана њуз.
Тражили су злато и остали су заробљени у пећини након што је јака киша изазвала бујичне поплаве, блокирајући им излаз, додаје се.
Власти и сељани раде на испумпавању воде из пећине, али спасилачки тимови нису успјели да дођу до групе.
Још увијек не знамо да ли има знакова живота или да ли су још живи - рекао је француској новинској агенцији АФП предсједник лаошког удружења добровољаца за спасавање.
Око 100 људи из Лаоса и Тајланда отишло је на локацију у округу Лонг Чан како би помогло у операцијама спасавања, саопштило је удружење.
Два тајландска спасилачка специјалиста и још један стручњак из Финске, који су учествовали у спасавању тима "Дивље свиње" – који су провели скоро три недјеље заробљени бујичним поплавама у пећинском комплексу Там Луанг на сјеверу Тајланда 2018. године – стигли су у пећину у Лаосу у понедјељак.
Подсјетимо, свих 12 дјечака и њихов фудбалски тренер спашени су из пећинског комплекса 2018. године. Капитен екипе преминуо је 2023. године у Великој Британији у седамнаестој години, а британска истрага касније је закључила да је ријеч о самоубиству.
Лаоска спасилачка група је у писму од суботе саопштила да се обраћа добротворним организацијама у Тајланду за специјализовано особље и опрему, укључујући водене пумпе, генераторе и уређаје за термовизију, како би помогли у лоцирању и извлачењу седам заробљених људи.
Група је описала ситуацију као хуманитарну ванредну ситуацију и позвала тајландске партнере да допринесу, јер спасиоци раде у тешким условима поплаве.
Мисија је тешка. Због кише, када смо сишли у пећину морали смо да се повучемо јер је ниво воде растао - рекао је тајландски спасилац путем Фејсбук странице у недјељу.
Систем пећина, који се налази у удаљеном подручју, протеже се дубоко под земљом, са више нивоа и неким пролазима који досежу више од 100 метара од улаза, саопштила је лаоска спасилачка група, преноси Курир.
