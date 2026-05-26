Logo
Large banner

Седморо људи заробљено у пећини: Тражили злато, а онда је све пошло по злу

Аутор:

АТВ
26.05.2026 11:01

Коментари:

0
На фотографији се види пећина и тунел који води кроз пећину. На крају тунела је свјетлост.
Фото: Pexels/Siarhei Nester

Тајландски стручњаци за спасавање из пећина, који су помогли у драматичном извлачењу омладинског фудбалског тима 2018. године, од јуче раде на извлачењу седам људи заробљених у поплављеној пећини у сусједном Лаосу.

Седам лаошких сељана ушло је у пећину у централној провинцији Ксајсомбун, око 120 километара сјевероисточно од главног града Вијентијана, 20. маја, објавила је државна агенција Лаопатана њуз.

Тражили су злато и остали су заробљени у пећини након што је јака киша изазвала бујичне поплаве, блокирајући им излаз, додаје се.

Власти и сељани раде на испумпавању воде из пећине, али спасилачки тимови нису успјели да дођу до групе.

Још увијек не знамо да ли има знакова живота или да ли су још живи - рекао је француској новинској агенцији АФП предсједник лаошког удружења добровољаца за спасавање.

Око 100 људи из Лаоса и Тајланда отишло је на локацију у округу Лонг Чан како би помогло у операцијама спасавања, саопштило је удружење.

Два тајландска спасилачка специјалиста и још један стручњак из Финске, који су учествовали у спасавању тима "Дивље свиње" – који су провели скоро три недјеље заробљени бујичним поплавама у пећинском комплексу Там Луанг на сјеверу Тајланда 2018. године – стигли су у пећину у Лаосу у понедјељак.

Подсјетимо, свих 12 дјечака и њихов фудбалски тренер спашени су из пећинског комплекса 2018. године. Капитен екипе преминуо је 2023. године у Великој Британији у седамнаестој години, а британска истрага касније је закључила да је ријеч о самоубиству.

Шлепер пробио ограду

Србија

Шлепер пробио заштитну ограду на ауто-путу, излетио у супротан смјер: Ужас у Србији

Лаоска спасилачка група је у писму од суботе саопштила да се обраћа добротворним организацијама у Тајланду за специјализовано особље и опрему, укључујући водене пумпе, генераторе и уређаје за термовизију, како би помогли у лоцирању и извлачењу седам заробљених људи.

Група је описала ситуацију као хуманитарну ванредну ситуацију и позвала тајландске партнере да допринесу, јер спасиоци раде у тешким условима поплаве.

Мисија је тешка. Због кише, када смо сишли у пећину морали смо да се повучемо јер је ниво воде растао - рекао је тајландски спасилац путем Фејсбук странице у недјељу.

Систем пећина, који се налази у удаљеном подручју, протеже се дубоко под земљом, са више нивоа и неким пролазима који досежу више од 100 метара од улаза, саопштила је лаоска спасилачка група, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тајланд

пећина

Злато

Поплаве

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шлепер пробио заштитну ограду на ауто-путу.

Србија

Шлепер пробио заштитну ограду на ауто-путу, излетио у супротан смјер: Ужас у Србији

2 ч

0
Најновија, ударна вијест

Србија

Преминуо Драгољуб Мићуновић

2 ч

0
Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске утврдио је одговор Уставном суду БиХ

Република Српска

Одбор за уставна питања: Звиздићев захтјев Уставном суду БиХ неоснован и недопустив

2 ч

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Поново порасла цијена нафте

2 ч

0

Више из рубрике

Војни авион

Свијет

Турски авиони нарушили ваздушни простор Грчке

3 ч

0
Сунце у пустињи.

Свијет

Током топлотног таласа у Француској преминуло седам особа: Међу њима троје малољетника

3 ч

0
Тинејџер покушао да се кандидује за посланика у Нигерији.

Свијет

Тинејџер покушао да се кандидује за посланика у Нигерији: Тврдио да има 30 година и патуљаст раст

3 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин присуствује разговорима са иранским министром спољних послова Абасом Арагчијем у Предсједничкој библиотеци Бориса Јељцина у Санкт Петербургу, Русија, понедјељак, 27. априла 2026. године.

Свијет

Путин: Војно-политичка ситуација у свијету се озбиљно закомпликовала

4 ч

0

  • Најновије

13

03

Опрез ако планирате љетовање у Грчкој? Лопови вребају српске туристе у секунди

12

56

Једна особа погинула у тешкој несрећи: Обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ

12

51

Мазалица: Лагумџија вријеђа интелигенцију својих сународника

12

47

Детаљи крвавог напада у Загребу: Полудио кад је чуо како причају са конобарицом, па потекао нож

12

45

Судар у кружном току у Бањалуци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner