Logo
Large banner

Дарко Младић: Генерал и даље веома лоше

Аутор:

АТВ
26.05.2026 07:46

Коментари:

0
Ратко Младић
Фото: Таnjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Здравствено стање генерала Војске Републике Српске Ратка Младића је непромијењено, односно и дање веома лоше, рекао је генералов син Дарко Младић.

- Нема промјена ни нагоре ни набоље, стање је мање више исто, као да се стабилизовало, али је лошије него што је било прије можданих удара удара. Његово стање је врло лоше - рекао је Дарко Младић за РТРС.

Полиција Републике Српске

Хроника

Мотоциклиста покосио двоје малољетника, познато у каквом су стању

Он је рекао да је јуче разговарао телефонски са оцем који скоро не може да прича.

- Треба му дужи контакт уживо на матерњем језику, да би се видјело стање. Данас ће га посјетити изасланик Владе Србије за људска права, а сљедеће недјеље ће вјероватно неко од нас отићи код њега - најавио је Дарко Младић.

Он је навео да још није стигао одговор УН-а на писмо које је упућено након што је Међународни механизам за кривичне судове у Хагу одбио да генерала Младића пусти на лијечење у Србију.

- Писма су стигла у комисије, то иначе споро иде и потрајаће. Оно што је битно јесте да су наше молбе запримљене и почели су да их разматрају, што је за те институције веома брзо - навео је Дарко Младић.

Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху: Израелској војсци наложено да појача нападе на Хезболах

Он је рекао и да је у петак стигла нова документација од љекара из Хага коју ће данас прегледати српски љекари.

- У тој документацији нема ништа специјало у вези са дијагнозом, али очекујемо снимке које су обећали па ће се наши љекари изјаснити. Битно да је почела да стиже документација, јер ћемо тако имати ажурнији приступ - истакао је Младић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дарко Младић

Ратко Младић

Ратко Младић мождани удар

генерал Ратко Младић

Хаг

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.

Свијет

Хорор у Њемачкој: Мигрант у тоалету школе злостављао дјевојчицу

1 ч

0
Планинар из Хрватске чије је тијело пронађено на планини Височици у БиХ.

Хроника

Трагедија на планини у БиХ: Након велике потраге пронађено тијело планинара из Хрватске

1 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

У Москви Међународни форум о безбједности, учествује Додик

1 ч

0
Чудо Свете Гликерије: Зашто баш данас треба бити посебно опрезан?

Друштво

Чудо Свете Гликерије: Зашто баш данас треба бити посебно опрезан?

1 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

У Москви Међународни форум о безбједности, учествује Додик

1 ч

0
Сједница Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Данас у НСРС гласање о Декларацији о затварању ОХР-а

1 ч

0
Обрадовић: Прошле године 129 страдалих у саобраћајним несрећама

Република Српска

Обрадовић: Прошле године 129 страдалих у саобраћајним несрећама

13 ч

1
Дјеца погинулих бораца

Република Српска

Дјеца погинулих бораца добила нова радна мјеста у Влади Републике Српске

13 ч

7

  • Најновије

08

44

Путин: Војно-политичка ситуација у свијету се озбиљно закомпликовала

08

41

Мистерија у Младеновцу: Дјечак пронађен без свијести поред бицикла

08

39

Напитак који се пије на празан стомак: Чисти организам од паразита и смањује апетит

08

30

Први случајеви еболе у Италији? Активирани хитни протоколи

08

28

Трамп: Ирански уранијум се мора пребацити у Америку или уништити

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner