Дарко Младић: Генерал и даље веома лоше

Здравствено стање генерала Војске Републике Српске Ратка Младића је непромијењено, односно и дање веома лоше, рекао је генералов син Дарко Младић.
- Нема промјена ни нагоре ни набоље, стање је мање више исто, као да се стабилизовало, али је лошије него што је било прије можданих удара удара. Његово стање је врло лоше - рекао је Дарко Младић за РТРС.
Он је рекао да је јуче разговарао телефонски са оцем који скоро не може да прича.
- Треба му дужи контакт уживо на матерњем језику, да би се видјело стање. Данас ће га посјетити изасланик Владе Србије за људска права, а сљедеће недјеље ће вјероватно неко од нас отићи код њега - најавио је Дарко Младић.
Он је навео да још није стигао одговор УН-а на писмо које је упућено након што је Међународни механизам за кривичне судове у Хагу одбио да генерала Младића пусти на лијечење у Србију.
- Писма су стигла у комисије, то иначе споро иде и потрајаће. Оно што је битно јесте да су наше молбе запримљене и почели су да их разматрају, што је за те институције веома брзо - навео је Дарко Младић.
Он је рекао и да је у петак стигла нова документација од љекара из Хага коју ће данас прегледати српски љекари.
- У тој документацији нема ништа специјало у вези са дијагнозом, али очекујемо снимке које су обећали па ће се наши љекари изјаснити. Битно да је почела да стиже документација, јер ћемо тако имати ажурнији приступ - истакао је Младић.
