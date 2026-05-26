Logo
Large banner

Нетанјаху: Израелској војсци наложено да појача нападе на Хезболах

Аутор:

АТВ
26.05.2026 07:28

Коментари:

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Ronen Zvulun

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху изјавио је да је наложио израелским одбрамбеним снагама да интензивирају нападе, односно "још јаче притисну гас" у операцијама против либанског милитантног покрета Хезболаха.

Нетанјаху је у видео-обраћању касно у понедјељак навео да је Израел у рату са Хезболахом и да су израелске снаге посљедњих недјеља елиминисале више од 600 припадника те групе, преноси Тајмс оф Израел.

злостављање

Свијет

Хорор у Њемачкој: Мигрант у тоалету школе злостављао дјевојчицу

- Ми смо у рату са Хезболахом. Само у посљедњим недјељама наши храбри борци елиминисали су више од 600 терориста - рекао је Нетанјаху.

Он је додао да израелске снаге неће обуставити операције, већ ће их додатно интензивирати.

- Не скидамо ногу са гаса. Напротив, наложио сам да се притисне педала још јаче - поручио је израелски премијер.

Нетанјаху је навео да Хезболах изводи нападе дроновима, укључујући и сајбер-активиране беспилотне летјелице, али да Израел има специјалне тимове који раде на неутралисању те пријетње.

Планинар из Хрватске страдао на Височици

Хроника

Трагедија на планини у БиХ: Након велике потраге пронађено тијело планинара из Хрватске

- Нападаћемо их. Они нас нападају дроновима и сајбер-дроновима, али ми ћемо то ријешити. Оно што је сада потребно јесте да појачамо ударе и повећамо силу. Ударићемо одлучно - рекао је Нетанјаху.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Израел

Израел Иран

Хезболах

Либан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

У Москви Међународни форум о безбједности, учествује Додик

1 ч

0
Чудо Свете Гликерије: Зашто баш данас треба бити посебно опрезан?

Друштво

Чудо Свете Гликерије: Зашто баш данас треба бити посебно опрезан?

1 ч

0
Сједница Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Данас у НСРС гласање о Декларацији о затварању ОХР-а

1 ч

0
Иран током напада Израела и Америке.

Свијет

САД покренуле нападе на Иран

1 ч

0

Више из рубрике

Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.

Свијет

Хорор у Њемачкој: Мигрант у тоалету школе злостављао дјевојчицу

1 ч

0
Иран током напада Израела и Америке.

Свијет

САД покренуле нападе на Иран

1 ч

0
Нападнуто више од 70 локација Хезболаха

Свијет

Нападнуто више од 70 локација Хезболаха

9 ч

0
Француска под топлотним таласом

Свијет

Француска под топлотним таласом

10 ч

0

  • Најновије

08

44

Путин: Војно-политичка ситуација у свијету се озбиљно закомпликовала

08

41

Мистерија у Младеновцу: Дјечак пронађен без свијести поред бицикла

08

39

Напитак који се пије на празан стомак: Чисти организам од паразита и смањује апетит

08

30

Први случајеви еболе у Италији? Активирани хитни протоколи

08

28

Трамп: Ирански уранијум се мора пребацити у Америку или уништити

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner