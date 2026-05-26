Нетанјаху: Израелској војсци наложено да појача нападе на Хезболах

Аутор:АТВ
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху изјавио је да је наложио израелским одбрамбеним снагама да интензивирају нападе, односно "још јаче притисну гас" у операцијама против либанског милитантног покрета Хезболаха.
Нетанјаху је у видео-обраћању касно у понедјељак навео да је Израел у рату са Хезболахом и да су израелске снаге посљедњих недјеља елиминисале више од 600 припадника те групе, преноси Тајмс оф Израел.
- Ми смо у рату са Хезболахом. Само у посљедњим недјељама наши храбри борци елиминисали су више од 600 терориста - рекао је Нетанјаху.
Он је додао да израелске снаге неће обуставити операције, већ ће их додатно интензивирати.
- Не скидамо ногу са гаса. Напротив, наложио сам да се притисне педала још јаче - поручио је израелски премијер.
Нетанјаху је навео да Хезболах изводи нападе дроновима, укључујући и сајбер-активиране беспилотне летјелице, али да Израел има специјалне тимове који раде на неутралисању те пријетње.
- Нападаћемо их. Они нас нападају дроновима и сајбер-дроновима, али ми ћемо то ријешити. Оно што је сада потребно јесте да појачамо ударе и повећамо силу. Ударићемо одлучно - рекао је Нетанјаху.
(Танјуг)
