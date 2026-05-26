Рубио о споразуму са Техераном: Може потрајати

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да би финализовање текста споразума са Ираном могло "потрајати неколико дана".

Рубио је навео да ће се, након америчких удара на иранске циљеве, мореузи на Блиском истоку отворити на начин који буде био неопходан.

"Мореузи морају бити отворени, и биће отворени на овај или онај начин, и остаће отворени", нагласио је Рубио.