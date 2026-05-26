Хорор у Њемачкој: Мигрант у тоалету школе злостављао дјевојчицу

26.05.2026 07:23

Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.
Фото: Pexels/Sam Pineda

Авганистански мигрант ухапшен је под сумњом да је сексуално злостављао једанаестогодишњу дјевојчицу, пријетећи јој ножем у тоалету школе за дјецу с посебним потребама у њемачком граду Кобленцу.

Дјевојчица, чији је идентитет скривен и коју њемачки медији називају Самира, ученица је школе „Ханс Цулигер“. Нападнута је 28. априла када је накратко напустила учионицу како би отишла до тоалета, гдје ју је дочекао мушкарац с помагачем, пише „Билд“.

"Дјевојчица ми је испричала да је један од двојице младића током напада скинуо панталоне. У инциденту је коришћен и нож", изјавио је породични адвокат Билал Чолак.

Породица случај пријавила након неколико дана

Престрашена дјевојчица повјерила се сестри о догађају тек неколико дана касније, након чега је породица одмах поднијела пријаву полицији. Осумњичени, незапослени Насар С. (20), ухапшен је и од 5. маја налази се у истражном затвору.

Према писању „Билда“, Самирине другарице изјавиле су да су на дан напада у школском дворишту примијетиле двојицу знатно старијих мушкараца. Једна школска другарица рекла је да се жртва током наставе задржала у купаоници отприлике 20 минута. Државно тужилаштво у Кобленцу потврдило је да је „у току истрага везана уз могућег помагача“.

Забринути родитељи из тог подручја тврде да су обојица мушкараца у комшилуку познати као изгредници и да су им посебна мета младе дјевојке.

Школа увела ванредне мјере

Евелин Дзиендзиол, портпаролка Управе за надзор и услуге (АДД) у Триру, која је надлежна за школе, изјавила је:

"Школа је основала кризни тим. У њему су, уз директора, и школски социјални радници, савјетници, просвјетни инспектори, школска управа, служба за школску психологију и представници полиције."

Послије инцидента, на улазу у школу „Ханс Цулигер“ изведене су структурне промјене, а већи број одраслих задужен је за надзор дјеце током одмора. Већ је постављен и интерком систем с видео-функцијом.

Према писању „Билда“, Насар С. оптужен је и за злостављање још једне дјевојчице.

"Тачно је да је против оптуженог поднијета још једна кривична пријава због сумње на сексуални деликт", изјавила је виша државна тужитељка из Кобленца, Кирстен Миташ.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Њемачка

сексуално злостављање

Злостављање дјеце

Школа

