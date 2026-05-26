Хорор у Њемачкој: Мигрант у тоалету школе злостављао дјевојчицу

Авганистански мигрант ухапшен је под сумњом да је сексуално злостављао једанаестогодишњу дјевојчицу, пријетећи јој ножем у тоалету школе за дјецу с посебним потребама у њемачком граду Кобленцу.
Дјевојчица, чији је идентитет скривен и коју њемачки медији називају Самира, ученица је школе „Ханс Цулигер“. Нападнута је 28. априла када је накратко напустила учионицу како би отишла до тоалета, гдје ју је дочекао мушкарац с помагачем, пише „Билд“.
"Дјевојчица ми је испричала да је један од двојице младића током напада скинуо панталоне. У инциденту је коришћен и нож", изјавио је породични адвокат Билал Чолак.
Породица случај пријавила након неколико дана
Престрашена дјевојчица повјерила се сестри о догађају тек неколико дана касније, након чега је породица одмах поднијела пријаву полицији. Осумњичени, незапослени Насар С. (20), ухапшен је и од 5. маја налази се у истражном затвору.
Према писању „Билда“, Самирине другарице изјавиле су да су на дан напада у школском дворишту примијетиле двојицу знатно старијих мушкараца. Једна школска другарица рекла је да се жртва током наставе задржала у купаоници отприлике 20 минута. Државно тужилаштво у Кобленцу потврдило је да је „у току истрага везана уз могућег помагача“.
Забринути родитељи из тог подручја тврде да су обојица мушкараца у комшилуку познати као изгредници и да су им посебна мета младе дјевојке.
Евелин Дзиендзиол, портпаролка Управе за надзор и услуге (АДД) у Триру, која је надлежна за школе, изјавила је:
"Школа је основала кризни тим. У њему су, уз директора, и школски социјални радници, савјетници, просвјетни инспектори, школска управа, служба за школску психологију и представници полиције."
Послије инцидента, на улазу у школу „Ханс Цулигер“ изведене су структурне промјене, а већи број одраслих задужен је за надзор дјеце током одмора. Већ је постављен и интерком систем с видео-функцијом.
Према писању „Билда“, Насар С. оптужен је и за злостављање још једне дјевојчице.
"Тачно је да је против оптуженог поднијета још једна кривична пријава због сумње на сексуални деликт", изјавила је виша државна тужитељка из Кобленца, Кирстен Миташ.
