Чудо Свете Гликерије: Зашто баш данас треба бити посебно опрезан?

26.05.2026 07:07

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Свету мученицу Гликерију.

Ова светитељка, која је живјела у 2. вијеку, остала је упамћена по својој непоколебљивој вјери и чудима која су пратила њено страдање.

Ко је била Света мученица Гликерија?

Света мученица Гликерија је за вријеме "нечастивог" цара Антонина била позвана да принесе жртву идолу Дијевом. Нацртала је крст на своме челу, па кад је намјесник царски упитао гдје је њена лампада (јер су сви носили лампе у рукама), Гликерија је показала крст на челу и рекла: "Ово је моја лампада."

Због овога је бачена у тамницу како би умрла од глади. Али, анђео Божји јој се јављао и давао јој небеску храну. Када је послије извјесног времена намјесник отворио тамницу да провјери да ли је умрла, изненадио се кад је видио Гликерију живу, здраву и свјетлом обасјану.

Чудесно страдање и сила светитељке

Затим је бацише у пећ огњену, али је остала неповријеђена од огња. Стојећи усред огња, она је хвалила Господа, спомињући чудо на три отрока у пећи вавилонској. Најзад је била бачена пред лавове, и помоливши се Богу, ова света дјевица предала је душу своју Господу, за кога је јуначки претрпјела многе муке. Гликерија је преминула 177. године.

Из њених моштију потекло је цјелебно миро, којим су се лијечили болесници од најтежих болести.

Зашто се данас избјегава месо и ватра?

У многим дијеловима Србије влада обичај да се на данашњи дан не спрема нити једе месо, јер се вјерује да се тако спрјечава болест.

Такође, према народном вјеровању, данас се избјегава паљење ватре послије поднева. У селима се традиционално не ложе пећи, нити пале свијеће, како би се дом заштитио од несрећа и како би се испоштовала светост овог дана.

