Туча два зеца на путу насмијала регион: Снимак брзо постао виралан

Туча два зеца на путу у мјесту Куново у Сјеверној Македонији постала је прави хит на друштвеним мрежама.
Два зеца снимљена су из возила како улазе у озбиљан окршај на сред путу. Снимак је подијељен на друштвеним мрежама уз опис: "Нарушени међузечји односи у селу".
Снимак који је објављен на друштвеним мрежама одмах је привукао велику пажњу, не само становника Сјеверне Македоније, већ читавог региона, преноси Кликс
За кратко вријеме видео је прикупио хиљаде лајкова и стотине коментара, а корисници мрежа су посебно одушевљени реакцијом зечева када је возач одлучио да затруби како би прекинуо тучу.
Зечеви су се одједном укопали, а онда одскакутали мало даље и у страну, а потом су наставили да се туку као да их возач није "прекинуо у окршају".
