Цвијановић: Након три деценије Америка има потпуно другачији приступ према БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:1
Након три деценије Америка има потпуно другачији приступ према БиХ, али и цијелом региону, рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Носим позитивне утиске из посљедње посјете САД. Саговорници су били добри, у интересу је да разговорамо и покушамо у тој причи изрећи наше ставове. Након три деценије имамо један сасвим другачији приступ према БиХ, али и цијелој регији. Успоставили смо дијалог са новом администрацијом САД, а имате и важне поруке водећих људи који стално говоре да Америка више неће бити свјетски полицајац", нагласила је Цвијановић гостујући у емисији Актуелно РТРС-а.
Она је истакла да САД више није та која жели да изграђује друге државе, и тај однос се сада мијења.
"Видјели смо то и на својој кожи, на санкцијама које су имали бројни људи у Српској, А које су сада скинуте. Испружена је рука према нама, интересује их мир и стабилност, а с друге стране имамо појачан интерес амЕричких компанија на нашим просторима", додала је Цвијановићева.
Цвијановићева је поручила да у порукама које стижу посљедњих годину дана из Вашингтона, видљива је велика шанса за демократским процесима.
"Али исто тако и видимо шансу за даљим процесима који ће се сигурно дешавати. Они не желе да се у БиХ влада "тешком руком". Ово је заједнички резултат једног тима из Републике Српске који имају исто схватање односа у свијету, и разумију шта су плусеви и минуси које у одређеном процесу морате да препознате. Ми смо жељели да на прави начин објаснимо ситуацију код нас и у томе смо успјели", нагласила је Цвијановићева.
"Ако имате нелегално изабраног странца који може доносити законе, онда не можемо причати о никаквој суверености. Пролази то вријеме у којима ћете користити страни механизам да би сте се обрачунали с неким у БиХ. Промјена је да су САД ушле у ФБиХ на економски начин, а ући ће и у Републику Српску. На добити смо сви. Друга страна је имала привилегован положај, а имали су такву овисност о међународном фактору. Па и сада траже да прије него што оде, Шмит наметне закон о имовини", поручила је Цвијановићева.
Српски члан Предсједништва БиХ одговорила је на критике да се ради о "американизацији Српске", и да ово руководство води равномјерну политику према свим партнерима.
"Није нама само САД у фокусу. Ми сарађујемо и са Руском Федерацијом, и са неким земаљама Европске Уније, радимо договорамо и причамо. Сарађујемо и са Израелом, као и са свима који желе са нама градити односе на равноправним основама", нагласила је Цвијановићева.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
5 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
7 ч0
БиХ
17 ч0
Најновије
Тренутно на програму