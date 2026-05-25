Када почиње и колико траје Петровски пост 2026

Аутор:

АТВ
25.05.2026 16:59

Hram Hrista Spasitelja crkva
Фото: ATV

Петровски (Апостолски) пост ове, 2026. године, почиње у понедељак, 8. јуна, а завршава се на Петровдан, у суботу, 11. јула. По строгости је сличан Божићном посту.

Почетак: 8. јун 2026. године (први понедјељак након Духова)

Завршетак: 11. јул 2026. године (Петровдан)

Почетак поста је покретан и зависи од датума Васкрса, док је крај увијек фиксиран – на Петровдан.

Правила исхране током поста

Током Петровског поста вјерници се уздржавају од меса, бијелог мрса и јаја. Начин поста распоређен је по данима:

Понедјељак, сриједа и петак – пост на води

Уторак и четвртак – пост на уљу

Субота и недјеља – дозвољена је риба, као и уље и вино

Посебна правила:

Дан уочи Петровдана пости се строго (на води), осим ако пада у суботу или недјељу

На празник Рођења Светог Јована Крститеља дозвољена је риба, чак и ако пада у сриједу или петак

Ако Петровдан падне у сриједу или петак, тог дана се не мрси, већ се једе риба, уље и вино

Шта је суштина поста

Према учењу Српске православне цркве, суштина поста није само у уздржавању од мрсне хране, већ и у духовном прочишћењу. То подразумијева уздржавање од лоших мисли, ријечи и дјела, као и посвећеност молитви и доброчинству.

Зашто се назива Апостолски пост

Петровски пост носи назив и Апостолски, јер се завршава празником светих апостола Петра и Павла. Његово трајање варира сваке године – може трајати најкраће недјељу и један дан, а најдуже до шест недјеља, у зависности од датума Васкрса, пише Глас Српске

Овај пост представља важан период духовне припреме за један од значајних празника у православљу, подсјећајући вјернике на значај умјерености, вјере и унутрашњег мира.

