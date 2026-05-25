Logo
Large banner

Славимо важну светитељку: Зашто сутра никако не треба да спремате ову намирницу

Аутор:

АТВ
25.05.2026 21:28

Коментари:

0
Славимо важну светитељку: Зашто сутра никако не треба да спремате ову намирницу
Фото: SPC

Српска православна црква и вјерници 26. маја обележавају празник посвећен Светој мученици Гликерији, једној од ранохришћанских светитељки чији је живот, према предању, обиљежен неустрашивом вјером и чудесним догађајима који се и данас препричавају.

Њена прича заузима посебно мјесто у црквеном предању због бројних искушења кроз која је прошла, али и духовне снаге коју је показала.

Ко је била Света Гликерија

Према црквеном предању, Света Гликерија је живјела у вријеме римског цара Антонина, у периоду прогона хришћана. Била је позвана да принесе жртву паганском идолу, али је то одлучно одбила.

Умјесто покоравања, на свом челу је нацртала крст и тиме показала своју вјеру. Када је намесник упитао гдје јој је бакља коју су носили други, одговорила је ријечима: "Ово је моја бакља", показујући на крст.

Чудесна заштита и искушења

Након њеног исповедања вјере, према предању, догодило се чудо – гром је ударио у идол и разбио га у комаде.

Због тога је бачена у тамницу, гдје је требало да умре од глади. Међутим, анђео јој је, како се вјерује, доносио снагу и храну, па је остала жива и здрава.

Када су је касније поново проверили, затворски чувари су је затекли неповријеђену и обасјану свјетлошћу, што је додатно изненадило њене прогонитеље.

Мучеништво и крај живота

Након тамнице, према предању, била је бачена у огањ, али ватра јој није нашкодила. Стајала је усред пламена и молила се, пјевајући хвалу Богу.

На крају је бачена пред лавове, гдје је, како се вјерује, мирно предала своју душу.

Због ових догађаја, Света Гликерија се у хришћанској традицији сматра мученицом и симболом непоколебљиве вјере.

Народни обичаји и вјеровања

У многим крајевима Србије и данас се чува обичај да се на данашњи дан не спрема и не једе месо, у знак поштовања према светитељки и њеном страдању.

Такође, вјерује се да би требало избјегавати паљење ватре послије поднева, а у неким мјестима се не ложе пећи и не пале свијеће, како би се сачувало здравље и мир у дому.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Света Гликерија

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

грашак јело замрзнути грашак поврће

Савјети

Уз овај једноставан трик замрзнути грашак биће много укуснији након кухања

3 ч

0
Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?

Свијет

Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?

3 ч

0
Melina Džinović bivša žena Harisa Džinovića

Сцена

Драган Маринковић Маца прокоментарисао Мелину Џиновић: Што се није удала за водоинсталатера

3 ч

0
Новак Ђоковић из Србије, десно, и Мпешије Перикар рукују се након меча првог кола мушког појединачног тениса против Француске на Френк Опену у Паризу, у недјељу, 24. маја 2026.

Тенис

Француз остао у шоку послије меча против Новака: Сервирам 240 километара на час – а он врати

3 ч

0

Више из рубрике

Мирослав Јанковић

Друштво

Јанковић: Грађевинска конференција прилика за размјену знања

3 ч

0
зечеви се туку

Друштво

Туча два зеца на путу насмијала регион: Снимак брзо постао виралан

4 ч

0
в.д. директор Аутопутева Републике Српске

Друштво

„Аутопутеви трпили финансијску штету због неотварања новог граничног прелаза“

5 ч

0
Hram Hrista Spasitelja crkva

Друштво

Када почиње и колико траје Петровски пост 2026

7 ч

0

  • Најновије

23

03

Нападнуто више од 70 локација Хезболаха

22

44

Француска под топлотним таласом

22

29

Бењамин Нетанјаху у болници, огласио се његов кабинет

22

23

Хорор у Зеници: Ауто без возача покосио жене и д‌јецу на тротоару

22

20

У основној школи у "Бранко Радичевић" пронађене двије ручне бомбе

Тренутно на програму

0:00

Центар дана (Р)

инфотејмент

1:30

Свет пољопривреде (Р)

емисија о пољопривреди

2:30

Agrar (Р)

емисија о пољопривреди

3:00

Ослобођење Авзостала (12+,Р)

документарни филм

Стање на граничним прелазима

Small banner