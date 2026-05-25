Славимо важну светитељку: Зашто сутра никако не треба да спремате ову намирницу

Српска православна црква и вјерници 26. маја обележавају празник посвећен Светој мученици Гликерији, једној од ранохришћанских светитељки чији је живот, према предању, обиљежен неустрашивом вјером и чудесним догађајима који се и данас препричавају.
Њена прича заузима посебно мјесто у црквеном предању због бројних искушења кроз која је прошла, али и духовне снаге коју је показала.
Према црквеном предању, Света Гликерија је живјела у вријеме римског цара Антонина, у периоду прогона хришћана. Била је позвана да принесе жртву паганском идолу, али је то одлучно одбила.
Умјесто покоравања, на свом челу је нацртала крст и тиме показала своју вјеру. Када је намесник упитао гдје јој је бакља коју су носили други, одговорила је ријечима: "Ово је моја бакља", показујући на крст.
Након њеног исповедања вјере, према предању, догодило се чудо – гром је ударио у идол и разбио га у комаде.
Због тога је бачена у тамницу, гдје је требало да умре од глади. Међутим, анђео јој је, како се вјерује, доносио снагу и храну, па је остала жива и здрава.
Када су је касније поново проверили, затворски чувари су је затекли неповријеђену и обасјану свјетлошћу, што је додатно изненадило њене прогонитеље.
Након тамнице, према предању, била је бачена у огањ, али ватра јој није нашкодила. Стајала је усред пламена и молила се, пјевајући хвалу Богу.
На крају је бачена пред лавове, гдје је, како се вјерује, мирно предала своју душу.
Због ових догађаја, Света Гликерија се у хришћанској традицији сматра мученицом и симболом непоколебљиве вјере.
У многим крајевима Србије и данас се чува обичај да се на данашњи дан не спрема и не једе месо, у знак поштовања према светитељки и њеном страдању.
Такође, вјерује се да би требало избјегавати паљење ватре послије поднева, а у неким мјестима се не ложе пећи и не пале свијеће, како би се сачувало здравље и мир у дому.
