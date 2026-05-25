Тежак удес, једна особа погинула: Камион излетио са пута, пробио ограду, па ударио у кућу

Мушкарац је погинуо када је камион са дрвима, у којем је био на мјесту сувозача, излетио са пута, пробио ограду и улетио у једну кућу данас око 17 часова у крагујевачком селу Велике Пчелице.
Возача камиона, који је тешко повређен, збринула је Хитна помоћ и превезла у крагујевачки Универзитетски клинички центар.
На терен је изашло и шест ватрогасаца-спасилаца крагујевачке Управе за ванредне ситуације са два возила, који су помогли у извлачењу заглављених људи и камиона који је улетио у кућу.
Како РТС сазнаје, у тренутку несреће нико није био у кући.
Полиција обавља увиђај, након којег ће бити познати сви детаљи ове несреће.
