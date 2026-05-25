Тежак удес, једна особа погинула: Камион излетио са пута, пробио ограду, па ударио у кућу

Аутор:

АТВ
25.05.2026 22:00

Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Мушкарац је погинуо када је камион са дрвима, у којем је био на мјесту сувозача, излетио са пута, пробио ограду и улетио у једну кућу данас око 17 часова у крагујевачком селу Велике Пчелице.

Возача камиона, који је тешко повређен, збринула је Хитна помоћ и превезла у крагујевачки Универзитетски клинички центар.

На терен је изашло и шест ватрогасаца-спасилаца крагујевачке Управе за ванредне ситуације са два возила, који су помогли у извлачењу заглављених људи и камиона који је улетио у кућу.

Како РТС сазнаје, у тренутку несреће нико није био у кући.

Полиција обавља увиђај, након којег ће бити познати сви детаљи ове несреће.

(РТС)

Београд, 25. маја 2026.-На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Према првим информацијама из Хитне помоћи, 11 особа је превезено у Ургентни центар, а двоје дјеце у Дечију болницу у Тиршовој улици.Саобраћај је на овој деоници успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је помјерен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.

Србија

Сви повријеђени приликом искакања трамваја из шина стабилно, један задржан у болници

4 ч

0
Peking, 25. maja 2026.- Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.Predsednik Si je na ceremoniji rekao da je Vučić dugo posvećen prijateljstvu između Kine i Srbije snažno podstičući razvoj odnosa između dve zemlje i da je aktivni tvorac i čvrsti branilac sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dve zemlje.

Србија

Додик честитао Вучићу кинески орден пријатељства

7 ч

0
Мучне сцене са српског ауто-пута: Блокирали пролаз ватрогасцима, па дивљали зауставном траком

Србија

Мучне сцене са српског ауто-пута: Блокирали пролаз ватрогасцима, па дивљали зауставном траком

9 ч

0
На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Саобраћај је на овој дионици је успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је померен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.

Србија

ГСП "Београд" се огласио о узроцима удара трамваја у зграду

11 ч

0

