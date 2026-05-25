Сви повријеђени приликом искакања трамваја из шина стабилно, један задржан у болници

Београд, 25. маја 2026.-На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Према првим информацијама из Хитне помоћи, 11 особа је превезено у Ургентни центар, а двоје дјеце у Дечију болницу у Тиршовој улици.Саобраћај је на овој деоници успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је помјерен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.
Фото: Tanjug/FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

У Ургентном центру у Београду прегледан је 21 пацијент, повријеђен када је на Дорћолу трамвај искочио из шина и ударио у зграду, а један од њих задржан је на лијечењу на ортопедији Универзитетско-клиничког центра Србије /УКЦС/.

Након урађене дијагностике утврђено је да су сви повријеђени у стабилном стању, саопштио је УКЦС.

Трамвај на линији пет, који вози од Устаничке улице до Калемегдана, искочио је из шина и ударио у зграду око 9.20 часова на углу улица Цара Душана и Книћанинове.

Тужилаштво је наложило хитан технички преглед трамваја, пише Танјуг.

