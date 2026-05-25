Сви повријеђени приликом искакања трамваја из шина стабилно, један задржан у болници

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Ургентном центру у Београду прегледан је 21 пацијент, повријеђен када је на Дорћолу трамвај искочио из шина и ударио у зграду, а један од њих задржан је на лијечењу на ортопедији Универзитетско-клиничког центра Србије /УКЦС/.
Након урађене дијагностике утврђено је да су сви повријеђени у стабилном стању, саопштио је УКЦС.
Трамвај на линији пет, који вози од Устаничке улице до Калемегдана, искочио је из шина и ударио у зграду око 9.20 часова на углу улица Цара Душана и Книћанинове.
Тужилаштво је наложило хитан технички преглед трамваја, пише Танјуг.
