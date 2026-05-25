ИДФ покренуо нове ударе на Хезболах

Израелске одбрамбене снаге /ИДФ/ саопштиле су да су покренуле талас напада на инфраструктуру Хезболаха у долини Бека и другим областима у Либану.
Војска наводи да напада инфраструктуру која припада терористичкој групи у граду Тир и околним подручјима, пренио је портал "Тајмс оф Израел".
Премијер Бењамин Нетанјаху претходно је рекао да је дао инструкције војсци да појача интервенцију против Хезболаха.
"Ми смо у рату са Хезболахом. Само током посљедњих неколико седмица, наши храбри борци елиминисали су више од 600 терориста", навео је Нетанјаху у видео изјави.
Он је додао да Израел "не скида ногу са гаса" и да је дао упутства војсци "да још јаче притисне папучицу", преноси Срна.
