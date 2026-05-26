Трагедија на планини у БиХ: Након велике потраге пронађено тијело планинара из Хрватске

26.05.2026 07:19

Планинар из Хрватске чије је тијело пронађено на планини Височици у БиХ.
Беживотно тијело планинара из Хрватске, за којим је јуче била покренута опсежна акција потраге и спашавања, пронађено је касно синоћ на планини Височици, саопштила је Горска служба спасавања (ГСС) Прењ.

У акцији је учествовало 16 припадника ГСС-а Прењ, 35 припадника ГСС-а КС, патрола Полицијске станице Коњиц, као и већи број планинара који су пружили информације и помоћ на терену.

Након извршеног увиђаја од службеника Полицијске управе Коњиц, наводи се у саопштењу, приступило се технички захтјевној акцији извлачења тијела по изузетно тешком и неприступачном терену, која је трајала око два сата.

Тијело настрадалог планинара предато је Полицијској управи Коњиц мало иза поноћи, након чега је извршен дебрифинг свих учесника акције.

- Ова акција још једном је показала значај међусобне сарадње горских служби спашавања, полицијских структура и свих људи који својим ангажманом помажу у најтежим тренуцима на планини - навели су из ГСС Прењ.

Како је раније објављено, планинар се 24. маја кретао правцем од врха Вито на Височици према врху Парић, након чега је планирао силазак до бивка "Зоран Шимић" те даље планинарском стазом према возилу „пежо“, хрватских регистарских ознака.

