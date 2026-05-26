Лавров разговарао са Рубиом: Вашингтон обавијештен о одговору на терористичке нападе Кијева

26.05.2026 11:10

Сергеј Лавров
Фото: Таnjug/Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Шеф руске дипломатије Сергеј Лавров разговарао је телефоном са америчким државним секретаром Марком Рубиом, саопштило је руско Министарство спољних послова.

„По налогу предсједника Владимира Путина, шеф руске дипломатије, Сергеј Лавров, званично је обавијестио америчку страну да, као одговор на континуиране терористичке нападе кијевског режима на цивиле и цивилне објекте на територији Русије, руске снаге покрећу систематске и доследне ударе на објекте у Кијеву које користе украјинске снаге, као и на релевантне центре за доношење одлука“, наводи руско Министарство спољних послова.

Лавров је скренуо пажњу на саопштење руског Министарства спољних послова којим се препоручује евакуација дипломатског особља и других грађана из украјинске престонице.

Шефови дипломатије такође су разменили процене дипломатских иницијатива за рјешавање кризе у Ормуском мореузу и ситуације око Кубе.

Поред тога, руски министар је подсетио америчког државног секретара на споразуме на високом нивоу постигнуте у Енкориџу у вези са украјинским сукобом, саопштила је руска дипломатска мисија.

„Министар је подсјетио на споразуме на високом нивоу постигнуте у Енкориџу у августу 2025. године, на приједлог САД, у вези са украјинским сукобом и изразио жаљење што дрски напори европских елита и кијевског режима поткопавају ове споразуме, који су отворили пут одрживом, дугорочном решењу заснованом на равнотежи интереса“, наведено је на веб-сајту министарства.

Раније данас, руско Министарство спољних послова објавило је да као одговор на напад украјинских снага на Старобељск, Москва покреће досљедне, систематске нападе на објекте украјинске одбрамбене индустрије у Кијеву, преноси Спутњик.

