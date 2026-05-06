Кинески научници направили батерију од гвожђа која траје 16 година

Кинески истраживачи представили су ново рјешење засновано на гвожђу које може да издржи више од 6.000 циклуса пуњења, обећавајући дугогодишњи стабилан рад и значајно ниже трошкове.
Кинески научници са Института за истраживање метала направили су велики искорак у развоју такозваних проточних (flow) батерија, а њихово рјешење могло би да промијени начин на који складиштимо електричну енергију.
Тестирања на прототипу показала су да ова батерија може да издржи чак 6.000 циклуса пуњења, што одговара периоду дужем од 16 година свакодневне употребе. Чак и након тог времена, батерија не губи капацитет, док ефикасност остаје на високих 78,5 посто.
Главна предност ове иновације је кориштење гвожђа, материјала који је вишеструко јефтинији од литијума, који се данас налази у готово свим савременим уређајима. Нова формула електролита и измијењена молекуларна структура ријешиле су дугогодишњи проблем деградације батерија током рада.
Научници су успјели да спријече стварање штетних наслага унутар система, што је раније био главни узрок кварова код сличних технологија. Такођер, цурење активне супстанце кроз мембрану сведено је на минимум, чиме је осигурана дуготрајна стабилност система.
Ова технологија има значајан економски потенцијал јер је гвожђе лако доступно и знатно приступачније од ријетких метала, наводи портал Интрестинг инжињеринг.
Такве батерије могле би бити идеално рјешење за масовно складиштење енергије из соларних и вјетроелектрана, гдје је потребна велика снага по нижој цијени. Како потражња за индустријским енергетским системима убрзано расте, овај кинески изум могао би постати кључни алат за стабилизацију електроенергетске мреже.
Умјесто скупих и краткорочних рјешења, ова технологија нуди дуготрајнију и економичнију алтернативу, која је истовремено повољнија и за животну средину и за крајње кориснике, преноси Смартлифе.
