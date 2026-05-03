Археолози открили одакле потиче закопано благо Викинга

У југоисточној Норвешкој откривен је локалитет са вриједним сребрним новчићима из доба Викинга, који се према досадашњим анализама сматра највећим таквим налазиштем у историји те земље, саопштили су археолози.
На локалитету у близини места Рена у области Естердален до сада је пронађено укупно 3.150 сребрних новчића који потичу из периода између 980. и 1050. године.
„Ово је потпуно јединствен налаз, нешто што се вјероватно доживи само једном у каријери“, изјавила је археолог Меј-Туве Смисет.
Највећи дио пронађених кованица потиче из Њемачке и Енглеске, док су поједине кованице израђене у Данској и Норвешкој. Међу њима су и новчићи ковани за вријеме владавине енглеског и норвешког краља Кнута Великог (994–1035), енглеског краља Етелреда Неспремног (968–1016), немачког краља Отона III (980–1002) и Харалда III Строгог (1015–1066).
Стручњаци наводе да Норвешка око 1000. године није имала сопствени монетарни систем, па су у оптицају углавном биле стране ковање. То се променило тек током владавине Харалда III (1046–1066), а претпоставља се да је благо закопано управо у том периоду.
Даља археолошка истраживања су планирана како би се утврдило да ли на локалитету има још скривених новчића, као и да ли постоје трагови који би могли да објасне зашто је благо закопано. Локалитет је привремено затворен за јавност ради заштите.
