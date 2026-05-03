Отпадак Маскове ракете удариће у Мјесец почетком августа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Искоришћени дио ракете компаније „Спејс Икс“ лансиране 2025. године удариће почетком августа у Мјесец, саопштили су данас астрономи који прате његову путању.
Ријеч је о горњем дијелу ракете „Фалкон 9“, означеном као 2025-010D, који је лансирао двије приватне летелице у свемир. Према процјенама, он ће погодити ближу страну Мјесеца 5. августа.
Астроном Бил Греј из организације „Пројекат Плутон“ навео је да се путања остатака ракете пажљиво прати од самог лансирања и да је временом дошло до промјене орбите која сада води ка судару са Мјесецом.
Наука и технологија
Смртоносни "плес" црних рупа пред очима астронома: Могућ судар који би уздрмао универзум
„Сада имамо још један горњи дио ракете који би требало да удари у Мјесец 5. августа, и то на његовој ближој страни“, рекао је Греј.
Он сматра да би ударац могао бити видљив са Земље, јер ће се догодити на осунчаној страни Мјесеца, који ће тада бити дјелимично освјетљен.
Греј је оцјенио да овај догађај не представља опасност по Земљу нити по лунарне мисије, али да јасно указује на проблем управљања свемирским отпадом.
„Не представља опасност, али показује одређену непажњу у начину одлагања свемирске опреме“, рекао је он.
Према његовим ријечима, ризик од оштећења других лунарних летјелица је тренутно мали, али би у будућности могао да постане значајнији јер се планира све већи број мисија на Мјесецу.
„За неколико година ситуација би могла да буде другачија, јер се планира све више мисија на површини Мјесеца“, закључио је Греј.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
1 ч0
Наука и технологија
2 д0
Занимљивости
3 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
2 д0
Најновије
16
15
16
12
16
06
16
00
15
53
Тренутно на програму