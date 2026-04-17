Смртоносни "плес" црних рупа пред очима астронома: Могућ судар који би уздрмао универзум

Астрономи су уочили оно што изгледа као две супермасивне црне рупе у смртоносној спирали у срцу удаљене галаксије – и могле би се сударити за свега 100 година.
Овај пар, откривен у средишту галаксије Маркариан 501, удаљене око 500 милиона светлосних година, идентификован је након што су истраживачи анализирали деценије података радио-телескопа, пише „Сајенс фокус“.
Умjесто једног млаза честица који избија из галактичког језгра – што је уобичајено у већини галаксија – откривена су два.
Сматра се да сваки млаз покреће посебна црна рупа, при чему свака има масу између 100 милиона и милијарду пута већу од масе Сунца.
Резултати су објављени у часопису Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
„Схватити да је то заправо други млаз било је невјероватно. За мене је то било као: зар то тако функционише? Била сам запањена и преплављена емоцијама – и жељела сам свима да кажем шта смо управо открили“, рекла је др Силке Брицен са Института Макс Планк за радио-астрономију.
Двије црне рупе круже једна око друге отприлике сваких 121 дан, раздвојене свега 250–540 пута растојањем између Земље и Сунца – што је изузетно мало за објекте такве масе.
На Мјесецу откривена ријетка појава
У јуну 2022. године, геометрија се поклопила толико прецизно да је свјетлост другог млаза била савијена гравитацијом предње црне рупе у такозвани „Ајнштајнов прстен“, што додатно потврђује претпоставку да се заиста ради о две супермасивне црне рупе.
„Модел бинарног система даје доследно објашњење. Пошто су ови млазеви усмјерени ка нама, Ајнштајнов прстен подржава тај сценарио“, рекла је Брицен за медије.
Када се коначно споје, судар ће послати гравитационе таласе кроз универзум, знатно снажније од оних које су до сада забиљежене при сударима црних рупа звездане масе помоћу опсерваторија попут ЛИГО-а.
„Очекујемо да ће остати једна (спојена) црна рупа. Заиста ме занима како ће се овај ‘плес’ даље одвијати“, навела је Брицен.
