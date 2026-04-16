Русија најављује вакцину против алергије на полен брезе

16.04.2026 15:12

Фото: pexels/ Nataliya Vaitkevich

Федерална медицинско-биолошка агенција (ФМБА) ће ове године регистровати нову високо ефикасну вакцину за алергију на полен брезе, саопштила је за руске медије Вероника Скворцова, шеф агенције.

Поред тога, она је представила резултате након испитивања вакцина за лијечење колоректалног карцинома.

„Трећа фаза истраживања је при крају, резултате ћемо сумирати након завршетка сезоне полена. Ове године планирамо да коначно региструјемо вакцину“, рекла је Скворцова.

Према њеним ријечима, ФМБА је лидер у области имунобиолошких препарата, док је Државни научни центар за имунологију направио платформу за производњу вакцина против алергија.

„На тој платформи је прво направљена вакцина против полена брезе и унакрсне алергије на храну. Претклиничка испитивања на животињама показала су високу ефикасност и безбједност вакцине“, истакла је шеф ФМБА.

На основу резултата друге фазе, вакцина се показала веома ефикасном: 25 одсто пацијената уопште није имало алергије, док је код осталих интензитет реакција смањен више од шест пута, прецизирала је Скворцова.

Лијечење колоректалног карцинома

Поред тога, она је говорила о успјешности вакцина „Онкорн“ и „Онкопепт“ против колоректалног карцинома (рака дебелог цријева и ректума).

„Данас можемо да потврдимо да се обе вакцине добро подносе и да немају нежељених ефеката. Имамо велике наде у њихову ефикасност“, рекла је Скворцова.

Пептидна вакцина за лијечење колоректалног карцинома „Онкопепт“ примењена је на првом пацијенту 13. априла.

Вакцина „Онкорн“ је намјењена одраслим пацијентима са метастатским колоректалним карциномом који су примили две или више системских антитуморских терапија, као и код карцинома са микросателитном нестабилношћу (MSI-H) у комбинацији са инхибиторима контролних тачака.

(спутник србија)

