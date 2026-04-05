Руси открили колико је потребно за прављење вакцине против рака за одређеног пацијента

АТВ
05.04.2026 09:04

Вакцина
Фото: pexels/Anna Shvets

Стварање вакцине против рака за одређеног пацијента траје око три мјесеца, рекао је замјеник директора Националног центра за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја" Владимир Гушчин.

"Сада нам је потребно око три мјесеца да направимо лијек. Овај период ће временом постајати краћи", рекао је он агенцији ТАСС, а преноси Срна.

Први пацијент у Русији примио је 1. априла персонализовану домаћу вакцину против рака.

Тагови :

вакцинација

вакцина против рака

руска вакцина рак

Русија

Прочитајте више

Болница, монитор

Свијет

Познато стање пацијента који је примио прву вакцину против карцинома

1 д

0
Вакцина

Здравље

Први пацијент у Русији добио вакцину против меланома

4 д

0
Вакцина

Наука и технологија

Почетна фаза развоја руске вакцине против ХИВ-а у току

1 седм

0
За кога су намијењене вакцине против алергије?

Здравље

За кога су намијењене вакцине против алергије?

2 седм

0

Више из рубрике

Таблете

Здравље

Стално сте уморни и склони прехладама? Можда имате недостатак једног витамина

1 д

0
Ово су рани знакови деменције које сви игноришу, а нису губитак памћења

Здравље

Ово су рани знакови деменције које сви игноришу, а нису губитак памћења

2 д

0
Ухо са минђушом код дјевојке.

Здравље

Да ли је безбједно спавати са чепићима за уши?

2 д

0
Тамара Лазић позната докторка преминула од рака дебелог цријева која је својом борбом одушевила хиљаде људи

Здравље

Ово је алармантни симптом: Ево од чега је преминула докторка Тамара Лазић

2 д

0

