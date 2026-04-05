Руси открили колико је потребно за прављење вакцине против рака за одређеног пацијента

Стварање вакцине против рака за одређеног пацијента траје око три мјесеца, рекао је замјеник директора Националног центра за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја" Владимир Гушчин.
"Сада нам је потребно око три мјесеца да направимо лијек. Овај период ће временом постајати краћи", рекао је он агенцији ТАСС, а преноси Срна.
Први пацијент у Русији примио је 1. априла персонализовану домаћу вакцину против рака.
