Познато стање пацијента који је примио прву вакцину против карцинома

Коментари:0
Први пацијент који је добио вакцину против меланома осјећа се добро, рекао је руски министар здравља Михаил Мурашко.
"Пацијент се осјећа добро и лијечење тим лијеком ће бити настављено", рекао је Мурашко за Спутњик.
У Националном медицинском истраживачком центру Министарства здравља Русије у сриједу је први пут у клиничкој пракси примјењена персонализована мРНК вакцина "Неоонковак" против рака код пацијента са меланомом
Први пацијент је 60-годишњи становник Курске области.
Вакцина је направљена у сарадњи НИЦЕМ-а „Н. Ф. Гамалеја“ и НМИЦ-а (Националног медицинског истраживачког центра) за онкологију „Н. Н. Блохина“, а производи је НМИЦ за радиологију.
Здравље
Према ријечима директора Националног истраживачког центра епидемиологије и микробиологије Александра Гинцбурга, преклиничке студије на животињама су показале да је домаћа вакцина 100 одсто ефикасна у елиминисању примарног тумора и 90 одсто ефикасна у елиминисању метастаза.
Најновије
Најчитаније
08
53
08
46
08
43
08
37
08
34
Тренутно на програму