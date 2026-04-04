Познато стање пацијента који је примио прву вакцину против карцинома

04.04.2026 16:57

Први пацијент који је добио вакцину против меланома осјећа се добро, рекао је руски министар здравља Михаил Мурашко.

"Пацијент се осјећа добро и лијечење тим лијеком ће бити настављено", рекао је Мурашко за Спутњик.

У Националном медицинском истраживачком центру Министарства здравља Русије у сриједу је први пут у клиничкој пракси примјењена персонализована мРНК вакцина "Неоонковак" против рака код пацијента са меланомом

Први пацијент је 60-годишњи становник Курске области.

Вакцина је направљена у сарадњи НИЦЕМ-а „Н. Ф. Гамалеја“ и НМИЦ-а (Националног медицинског истраживачког центра) за онкологију „Н. Н. Блохина“, а производи је НМИЦ за радиологију.

Здравље

Први пацијент у Русији добио вакцину против меланома

Према ријечима директора Националног истраживачког центра епидемиологије и микробиологије Александра Гинцбурга, преклиничке студије на животињама су показале да је домаћа вакцина 100 одсто ефикасна у елиминисању примарног тумора и 90 одсто ефикасна у елиминисању метастаза.

(спутник србија)

