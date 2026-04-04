Орбан: Хитно укинути ограничења на испоруку руске нафте и гаса

Мађарска и Словачка су се сагласиле да заједнички позову руководство Европске уније да укине ограничења на испоруку руске нафте и гаса Европи, која се суочава са енергетском кризом усред ситуације око Ирана и сукоба на Блиском истоку, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан.
Он је након телефонског разговора са својим словачким колегом Робертом Фицом рекао да Будимпешта и Братислава сматрају неопходним хитно предузети кораке како би помогле земљама ЕУ да избјегну несташицу сировина и горива, као и раст цијена енергије.
"Захтијевамо да Брисел одмах обустави санкције и ограничења за руске енергенте", рекао је Орбан у видео обраћању које је емитовала мађарска телевизија.
Орбан је, такође, позвао Брисел да примора украјинског предсједника Владимира Зеленског да "одмах поново отвори нафтовод `Дружба`", који је Украјина блокирала од 27. јануара.
"Европска економија се суочава са ризиком од несташице енергије и, као резултат тога, растом цијена. Пријетња је непосредна и може се спријечити само ако Европска унија обнови своје резерве нафте и гаса из свих могућих извора, у што већим количинама и што је прије могуће", нагласио је мађарски премијер, додајући да је сада сваки дан важан.
