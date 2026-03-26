Орбан: Европу чека нови мигрантски талас

АТВ

26.03.2026

20:30

Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos

Мађарски премијер Виктор Орбан упозорио је да Европу чека мигрантски талас из арапских држава који ће довести до губитка европског идентитета.

"Муслимански свијет је велика цивилизација - није нешто са чиме се треба борити, шта треба побиједити. Битно је да свака цивилизација има своје мјесто", рекао је Орбан у подкасту политичког коментатора Марија Нофала.

Он је навео да су сарадња, посјећивање и међусобно поштовање хришћанског и муслиманског свијета пожељне, али да проблем долази мијешањем култура које су непомириве на истом мјесту.

"Проблем Европе је што је покушала да их помијеша, претпостављајући да ће се мигранти прилагодити европским вриједностима", напоменуо је мађарски премијер.

Он је указао да је проблем што мигранти у већини случајева не желе да се еманципују и прилагоде европским културама, већ покушавају своју културу да наметну локалном становништву.

Орбан је оптужио либералне странке у Европи да су криве за слабљење европског културног идентитета, јер покушавају да се прилагоде исламском свијету и нису реаговале на инциденте и ширење друге културе на уштрб сопствене.

"Либерали су изгубили своје хришћанске коријене. Они сматрају да ће мјешавина култура дати живописно, либералније и модерно друштво. Али то се неће десити, јер мигранти имају много тврђе укоријењене вриједности него ми Европљани", нагласио је мађарски премијер.

Он је додао да сада међукултурне тензије расту широм западне Европе и да би нови талас миграција могао само да погорша ситуацију, преноси СРНА.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

