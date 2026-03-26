Орбан: Европу чека нови мигрантски талас

Аутор:АТВ
26.03.2026
20:30
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан упозорио је да Европу чека мигрантски талас из арапских држава који ће довести до губитка европског идентитета.
"Муслимански свијет је велика цивилизација - није нешто са чиме се треба борити, шта треба побиједити. Битно је да свака цивилизација има своје мјесто", рекао је Орбан у подкасту политичког коментатора Марија Нофала.
Он је навео да су сарадња, посјећивање и међусобно поштовање хришћанског и муслиманског свијета пожељне, али да проблем долази мијешањем култура које су непомириве на истом мјесту.
"Проблем Европе је што је покушала да их помијеша, претпостављајући да ће се мигранти прилагодити европским вриједностима", напоменуо је мађарски премијер.
Он је указао да је проблем што мигранти у већини случајева не желе да се еманципују и прилагоде европским културама, већ покушавају своју културу да наметну локалном становништву.
Орбан је оптужио либералне странке у Европи да су криве за слабљење европског културног идентитета, јер покушавају да се прилагоде исламском свијету и нису реаговале на инциденте и ширење друге културе на уштрб сопствене.
"Либерали су изгубили своје хришћанске коријене. Они сматрају да ће мјешавина култура дати живописно, либералније и модерно друштво. Али то се неће десити, јер мигранти имају много тврђе укоријењене вриједности него ми Европљани", нагласио је мађарски премијер.
Он је додао да сада међукултурне тензије расту широм западне Европе и да би нови талас миграција могао само да погорша ситуацију, преноси СРНА.
